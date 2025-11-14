Erstes Raser-Auto wird versteigert: Schrott oder Schnäppchen?

Das erste in Kärnten beschlagnahmte Raser-Auto wird nun versteigert! Doch die Beschreibung auf der Website des Auktionshauses Dorotheum zeigt: Der BMW befindet sich nicht gerade in einwandfreiem Zustand.

Beim Auktionshaus Dorotheum kann man bis 4. Dezember für das erste beschlagnahmte Raser-Auto Kärntens bieten.

Ende September 2024 raste ein 19-Jähriger ohne Führerschein mit 182 km/h durch eine 80er Zone am Knoten Klagenfurt-West. Die Polizei erwischte ihn und seine Raserei bringt ihm eine unrühmliche Premiere ein: Als erstes Raser-Auto Kärntens wird der BMW des 19-jährigen Syrers nun versteigert. Auf der Website des Auktionshauses Dorotheum kann man unter der Kennzahl „Lot Nr. 44 V“ für den „BMW 116i Advantage E81 N4“ bieten. Der Startpreis liegt bei 1.000 Euro. Einige Interessenten haben bereits ein Gebot abgegeben.

„Gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig“

Klingt nach einem Schnäppchen, doch das Auto weist so einige Baustellen auf. Der Allgemeinzustand des erstmals 2009 zugelassenen BMW wird als „stark gebraucht“ und „beschädigt“ beschrieben. Nach Angaben des Aktionshauses fehlen zudem Teile und das Auto wird als „gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig“ bezeichnet. Für Verkehrs- und Betriebssicherheit bestehe keine Gewähr, auch versteckte Mängel können nicht ausgeschlossen werden.

Auktion läuft noch bis 4. Dezember

Und damit nicht genug: In der Beschreibung ist von einer defekten Batterie die Rede, das Starten des Wagens ist nicht möglich und die Heckklappe lässt sich auch nicht öffnen, währen die Fahrertür sich nicht richtig schließen lässt. Papiere gibt es übrigens keine. Wer das Raser-Auto mit dem letztgemessenen Kilometerstand 227.375 (23. August 2024) dennoch kaufen möchte, kann noch bis 4. Dezember ein Gebot abgeben.

Verfolgungsjagd durch Klagenfurt

Wie es zur Beschlagnahmung des Fahrzeugs gekommen ist, gleicht der Szene aus einem Actionfilm: Der 19-jährige syrische Asylberechtigte lieferte sich am 29. September 2024 in Klagenfurt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, nachdem er in einer 80-km/h-Zone mit 182 km/h geblitzt und trotz Anhalteversuch weitergefahren war. Sein Auto wurde wenig später verlassen auf der B70 aufgefunden, der junge Mann selbst konnte dank Funkfahndung gestellt werden. Zunächst bestritt er die Fahrt und wollte die Verantwortung auf seinen Freund abwälzen, doch dann verstrickte er sich in Widersprüche. Er war ohne Führerschein unterwegs. Besonders pikant: Am 2. Oktober 2024, also wenige Tage nach der Verfolgungsjagd, hätte ihm sein Führerschein ausgestellt werden sollen.

