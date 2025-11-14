Weiterer Kärntner (40) tappt in FinanzOnline-Falle: Polizei warnt erneut

Am 14. November wurde ein weiterer FinanzOnline-Betrugsfall aus Kärnten bekannt. Diesmal traf es einen 40-jährigen Spittaler, der einen fünfstelligen Betrag verlor.

Ein 40-jähriger Mann aus Spittal an der Drau wurde Opfer dreister Betrüger. Wie die Polizei informiert bekam der Spittaler am 13. November eine SMS vom angeblichen Absender „finanzonline.at“. Er öffnete den darin enthaltenen Link und kam so auf eine Website, auf der das offizielle FinanzOnline-Portal täuschend echt nachgemacht wurde.

Spittaler gab fünfstelligen Betrag frei

Kurz darauf rief eine angebliche Mitarbeiterin der Bank bei dem Spittaler an und behauptete, dass soeben mehrere nicht autorisierte Transaktionen gemacht worden seien. „Um diese angeblichen Transaktionen zu verhindern, müssten angebliche Rücküberweisungen mittels Banking-App bestätigt werden“, erklärt die Polizei. Um die angeblichen Transaktionen rückgängig zu machen, bestätigte der Mann mehrere Überweisungen und gab dabei einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich frei.

FinanzOnline-Betrugsfälle häufen sich

Der Spittaler ist nicht der Erste, der auf die dreiste FinanzOnline-Betrugsmasche hereinfällt. In den letzten Wochen wurden so einige Fälle bekannt, darunter ein Oberösterreicher, der so über eine halbe Million Euro verlor. Auch ein St. Veiter fiel kürzlich auf die Masche herein und verlor einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei warnt erneut vor derartigen Betrugsmaschen und betont: „Offizielle Behörden oder Banken fordern niemals über SMS oder Telefon zur Eingabe oder Bestätigung sensibler Daten auf.“

Hast du schon einmal eine Betrugs-SMS bekommen? Einmal. Ich bekomme solche Nachrichten ständig. Nein, zum Glück noch nie! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 17:34 Uhr aktualisiert