„Letzte Fahrstunde“: Oberkärnten trauert um beliebten Fahrschullehrer

In Oberkärnten herrscht aktuell große Trauer. Viele Jahre lang war Josef Brunner als Fahrlehrer in Spittal tätig, nun hat er "seine letzte Fahrstunde angetreten". Er verstarb im Alter von 66 Jahren.

Josef Brunner dürfte wohl vielen Autofahrerinnen und Autofahrern in Spittal ein Begriff sein. Jahrelang war er als Fahrschullehrer tätig und begleitete viele junge Menschen auf ihrem Weg zum Führerschein. Mittlerweile war Josef Brunner in Pension, doch diese konnte er nicht lange genießen. Wie sein Neffe Gerhard am 14. November in den sozialen Medien bekannt gab, verstarb der ehemalige Fahrschullehrer am 13. November nach längerer Krankheit im Alter von 66 Jahren.

Rührender Abschied

„Mein geliebter Onkel und Vater von zwei wunderbaren Kindern hat sein letzte Fahrstunde angetreten“, nimmt Gerhard rührend Abschied. Und er erklärt: „Unser Seppi hat Tausenden jungen Menschen das Auto- und Motorradfahren beigebracht. Mit seiner humorvollen und einfühlsamen Art hat er es geschafft, alle seine ,Katzelen‘ und ,Buben‘ für die Fahrprüfung perfekt vorzubereiten und auch durch die Prüfung zu bringen.“

„Danke, lieber Onkel Seppi, für alles!“

Doch nicht nur für seine Fahrschülerinnen und Fahrschüler, auch für seine Familie war Josef Brunner immer da, wie sein Neffe betont: „Von klein auf war er der Onkel, den sich jeder nur wünschen kann. Danke, lieber Onkel Seppi, für alles!“ Zum Abschluss wünscht Gerhard seinem Onkel eine „gute Fahrt“ und erklärt: „Wir sehen uns irgendwann wieder.“

Verabschiedung am 20. November

Die Verabschiedung für Josef Brunner findet am Donnerstag, den 20. November, um 11 Uhr in der Aussegnungshalle am Stadtfriedhof Spittal an der Drau statt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt. Wie die Trauerfamilie in der Parte informiert, besteht am 19. November von 9 bis 19 Uhr in der Aussegnungshalle die Möglichkeit, sich persönlich von Josef Brunner zu verabschieden.