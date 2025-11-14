Auf Wolken folgt in Kärnten am Samstag Sonnenschein

Zum Wochenendauftakt wird es in Kärnten vielerorts wolkig. Erst am Nachmittag kommt in einigen Regionen die Sonne heraus und lädt zu herbstlichen Spaziergängen ein.

Der Samstag startet in Kärnten laut Prognosen der GeoSphere Austria vielerorts mit ausgedehnten Wolken. „Die Sonne zeigt sich kaum“, so die Wetterexperten. Erst am Nachmittag ziehen die Wolken voraussichtlich gen Osten ab und es ist mit einigen Sonnenstunden zu rechnen. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad, bei föhnigem Südwestwind kann es mancherorts sogar noch wärmer werden.