/ ©Thomas Kaiser
Bild in Beitrag von 5min.at: Sonnenaufgang im Lavanttal, es sieht sehr mystisch aus, Nebel und Bäume sind auch zu sehen.
In Kärnten ist am Samstag mit Wolken und Sonne zu rechnen.
Kärnten
14/11/2025
Wetterprognose

Auf Wolken folgt in Kärnten am Samstag Sonnenschein

Zum Wochenendauftakt wird es in Kärnten vielerorts wolkig. Erst am Nachmittag kommt in einigen Regionen die Sonne heraus und lädt zu herbstlichen Spaziergängen ein.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Der Samstag startet in Kärnten laut Prognosen der GeoSphere Austria vielerorts mit ausgedehnten Wolken. „Die Sonne zeigt sich kaum“, so die Wetterexperten. Erst am Nachmittag ziehen die Wolken voraussichtlich gen Osten ab und es ist mit einigen Sonnenstunden zu rechnen. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad, bei föhnigem Südwestwind kann es mancherorts sogar noch wärmer werden.

