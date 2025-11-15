Messerangriff in Klagenfurt: Mann umarmt Passanten und sticht zu

Gegen 18 Uhr schlugen mehrere Streifen aus, nachdem zunächst gemeldet worden war, dass ein Mann durch Messerstiche verletzt worden sei.

Opfer (31) mit Stichverletzung – Täterbeschreibung vage

Kurz darauf trafen die Beamten einen 31-jährigen russischen Staatsbürger an. Er hatte eine leichte Einstichverletzung im Rücken. Viel helfen konnte der Mann den Polizisten allerdings nicht – die Täterbeschreibung blieb äußerst ungenau.

Duo bot Kokain an – dann kam die „Umarmung“

Der 31-Jährige schilderte, er habe auf einer Bank vor einem Gebäude gesessen, als ihn zwei unbekannte Männer ansprachen und ihm Kokain verkaufen wollten. Es kam zu einer Diskussion. Plötzlich hat ihn einer der Männer umarmt und ihm dabei ein Messer in den Rücken gerammt. Gleichzeitig griff sich der zweite Täter das Handy und die Brieftasche des Opfers. Eine sofort eingeleitete Intensivfahndung verlief ohne Erfolg. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann ins UKH Klagenfurt gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.