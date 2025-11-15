Drogenfund: Zwei junge Männer mit 1,2 kg Cannabis gestoppt

Zwei junge Männer wollten mit einer großen Menge Cannabiskraut über die Grenze fahren. Aufgrund einer regulären Kontrolle wurden sie erwischt und wurden in die Justizanstalt eingeliefert.

Am Freitag, 14. November 2025 um 15.30 Uhr wurde an der Krawankentunnel-Grenzkontrolle ein Fahrzeug im Zuge einer routinemäßigen Grenzkontrolle bei der Einreise überprüft. „Beim Lenker und Beifahrer handelte es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 23 und 21 Jahren“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 21-jährigen Beifahrer soll bereits mehrere Einträge nach dem Suchtmittelgesetz sowie ein aufrechtes Waffenverbot haben. Der Lenker wurde angewiesen, das Fahrzeug abzustellen und dieses einer äußeren und inneren Kontrolle zu unterziehen.

1,2 Kilogramm Cannabiskraut

„Beim Öffnen des Kofferraumes konnte eine Plastikhülle, mutmaßlich die Verpackung einer Pistole, samt Schreckschussmunition wahrgenommen werden. Zudem befanden sich mehrere offene Plastikeinkaufssäcke im Kofferraum“, heiß´t es seitens der Polizei. In einem dieser Säcke wurde rund 1,2 Kilogramm Cannabiskraut festgestellt. Beide Männer wurden festgenommen. Für die weitere Durchsuchung wurde ein Suchtgiftspürhund hinzugezogen. Dabei konnte im Bereich des Motorraums ein Joint mit vermutlich Cannabiskraut aufgefunden werden. Die Beiden wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.