67-Jähriger verlor tausende Euro an falschen Händler

Ein 67-Jähriger wollte einfach nur Pellets kaufen und wurde über den Tisch gezogen. Zuerst zahlte mehrere hundert Euro Versandkosten und dann wurde noch mehr Geld gefordert. Er erstattete Anzeige.

Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wurde Opfer eines Betruges. Der bislang unbekannte Täter kontaktierte den Mann im Mai 2025 über einen Messengerdienst unter Verwendung der E-Mail-Adresse holzpellets50@gmail.com und bot ihm den Ankauf von Holzpellets zum Preis von 1.040 Euro an.

Mehrere hundert Euro Versandkosten

Der 67-Jährige nahm das Angebot an und überwies den genannten Betrag auf zwei französische Bankkonten. Zusätzlich überwies er mehrere hundert Euro für angebliche Versandkosten. Im Oktober 2025 forderte der unbekannte Täter erneut eine Zahlung im dreistelligen Bereich, welche der Mann auch leistete. Als der Täter schließlich eine weitere Überweisung verlangte, erstattete der 67-Jährige am Freitag, 14. November 2025 Anzeige. „Durch die Tat entstand ihm ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.