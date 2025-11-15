Festnahme: 45-Jähriger setzte Streifenwagen und Bus in Brand

Gestern (14. November 2025) kam es gegen 19.55 Uhr zu einem Einsatz in Spital an der Drau. Ein 5-Minuten-Leser berichtet von einem brennenden Polizeiauto, sowie auch einem Bus. Auf Anfrage von 5 Minuten informiert die Polizeiinspektion Spital an der Drau: „Den Einsatz können wir bestätigen“.

Zeugin meldete den Brand

Eine Zeugin hat den Vorfall persönlich in der Polizeiinspektion Spittal an der Drau gemeldet. Sie berichtete, dass ein vor der Dienststelle abgestellter Streifenwagen in Brand stehe. „Ein Beamter begab sich sofort mit einem Feuerlöscher zum Einsatzfahrzeug und konnte den brennenden Hinterreifen umgehend löschen“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Eine Zeugin hatte im Nahbereich einen Mann beobachtet, weshalb eine großangelegte Fahndung im Stadtgebiet von Spittal an der Drau eingeleitet wurde. Gegen 20.20 Uhr stand im Stadtgebiet ein weiteres, auf einem öffentlichen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug in Brand.

45-Jähriger konnte ausgeforscht werden

„Auch dieses Feuer konnte durch die Streifenbesatzung mittels Feuerlöscher behelfsmäßig gelöscht werden. Die weiteren Lösch- und Sicherungsmaßnahmen übernahm die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Durch die Personenbeschreibung von zwei Zeugen und weiteren Hinweisen konnte nach einer intensiven Fahndung ein 45-jähriger Mann als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten die zur Tat getragene Kleidung sowie ein möglicher Brandbeschleuniger sichergestellt werden. „Der 45-Jährige zeigte sich nicht geständig und verweigerte eine Aussage“, so die Polizei. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.