/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der verzweifelt die Hand vorm Gesicht hat, dahinter ist Geld.
Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt wurde Opfer eines Internet-Anlagebetrugs.
Völkermarkt
15/11/2025
Ausländische Konten

45-Jähriger aus Völkermarkt fällt Internet-Anlagebetrug zum Opfer

Ein 45-Jähriger aus Völkermarkt hat jetzt einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag weniger am Konto... Der Grund? Er ist auf einen Betrug reingefallen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Im Zeitraum von Mitte September 2025 bis zum 13. November wurde ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt Opfer eines Internet-Anlagebetrugs. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. „Eine vermeintliche Anlageberaterin kontaktierte ihn über eine Social-Media-Applikation und überzeugte ihn unter dem Versprechen hoher Gewinne dazu, mehrfach Geld auf verschiedene ausländische Konten zu überweisen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

