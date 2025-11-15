Skip to content
/ ©BI Florian Scherwitzl, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autounfall und einen Feuerwehreinsatz in Magdalensberg.
Heute Nachmittag kam es in der Marktgemeinde Magdalensberg zu einem schweren Verkehrsunfall.
Magdalensberg/Klagenfurt-Land
15/11/2025
Personen verletzt

Sirenenalarm: Schwerer Verkehrsunfall in Magdalensberg

Am frühen Nachmittag des heutigen Samstags, 15. November 2025, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ottmanach, Pischeldorf und St. Thomas am Zeiselberg zu einem schweren Verkehrsunfall beordert.

Auf Höhe der Ortschaft Matzendorf kollidierten zwei Autos seitlich miteinander. Beide Fahrzeuge wurden zur Seite geschleudert, blieben aber noch auf der Fahrbahn stehen, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Zuerst hieß es auch, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt war. Beim Eintreffen der Feuerwehr war dem aber nicht mehr so.

Lenker wurden erstversorgt

Die beiden Lenker wurden bereits von Ersthelfern und dem First Responder betreut und wurden nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle ins Krankenhaus gebracht. Bei einem der Fahrzeuge handelte es sich um ein Elektroauto, die Hochvoltkomponenten blieben aber offensichtlich unbeständig, somit ging davon keine weitere Gefahr aus, wird weiters informiert.

Straße war vorübergehend gesperrt

Die Straße wurde anschließend gesäubert und die Unfallfahrzeuge wurden von zwei privaten Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer der Einsatzarbeiten war die Straße vollständig gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen neben den drei Feuerwehren der Notarzthubschrauber Christophorus 11, das Rote Kreuz, der First Responder, die Polizei und private Abschleppdienste.

