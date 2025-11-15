Über 120 Kilo und Kettenraucher: „So kann es nicht mehr weitergehen“

David W. hat eine unglaubliche Transformation hinter sich - körperlich und auch mental. Mit seiner Geschichte möchte er andere Menschen motivieren, an sich selbst zu glauben.

„Vor zwei Jahren war ich stark übergewichtig, Kettenraucher, müde und unzufrieden. Ich wog über 120 kg und fühlte mich körperlich, wie mental schlecht“, erzählt David W. im Gespräch mit 5 Minuten. Er fällte eine Entscheidung: „So kann es nicht weitergehen.“

Eine Transformation begann …

Er möchte zeigen, dass es nicht nur möglich ist, sich für eine andere Art von Leben zu entscheiden, sondern auch, dass man so sehr an sich selbst glauben kann, um Veränderungen auch tatsächlich durchzuziehen. Er ging wieder ins Fitnessstudio, zog durch und nahm an Gewicht ab. Er traf eine weitere radikale Entscheidung: „Danach hörte ich von heute auf morgen mit dem Rauchen auf – was sehr schwer war – und nahm dadurch wieder zu.“ Es folgte ein herber Rückschlag.

„Wieder stand ich bei 120 Kilogramm“

Er nahm wieder zu, aber dieses Mal wollte er nicht aufgeben. Er begann auch seine Kalorien zu zählen, nutzte eine App dafür und trainierte weiter regelmäßig, auch von zu Hause aus. Dann wurde es Frühling und „ich fuhr wieder draußen Rad. Erst 50 km, dann 100, dann 160 und mehr pro Tour.“ Er ließ sich von Videos inspirieren und seine erste große Tour führte ihn von Großenlüder nach Hamburg und zurück – 870 Kilometer in vier Tagen. Danach folgte auch sein erster Radmarathon: 214 Kilometer und 3.500 Höhenmeter an einem Tag – und das bei Regen, Kälte und Gegenwind. „Ich habe es durchgezogen und war stolz auf mich“, erzählt David weiter.

©David Wacker David W. begann sein Leben umzukrempeln.

Körperlich fitter – doch beruflich in einer Sackgasse

Mittlerweile fühlte er sich körperlich viel besser, doch beruflich befand er sich seinem Gefühl nach in einer Sackgasse. Er wollte seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben und nach mehreren Absagen fällte er eine weitere Entscheidung: „Ich fahre jetzt einfach los – mit dem Rad nach Kärnten.“ Die Fahrt war über vier Tage geplant. „Die Route über die Tauern und den Katschberg war extrem hart. Aber als ich in Radenthein ankam, wusste ich sofort: Ich will in einem Sportgeschäft arbeiten“, betont David. Doch der junge Hesse schien sich in Österreich und vor allem in Kärnten so wohlgefühlt zu haben, dass er sich auf der Zugfahrt zurück nach Deutschland dachte: „Ich will nach Österreich ziehen.“

„Dafür wurde ich belächelt“

Er startete einen Aufruf in den sozialen Medien, in dem er sich vorstellte, teilte was er bisher gemacht hatte und dass er in einem Sportgeschäft arbeiten wolle. „Dafür wurde ich belächelt“, sagt er und betont, dass ihm viele sagten, dass so etwas „keiner machen würde“. Doch das war ihm egal: „Ich wusste, was ich wollte.“ Und dann meldete sich ein Sportgeschäft auf seinen Aufruf hin.

„Bin dankbar, dass ich meinen Weg gegangen bin“

„Ich fuhr zum Vorstellungsgespräch, wir waren uns sofort einig – und ich unterschrieb den Vertrag noch bevor ich überhaupt eine Wohnung hatte“, erzählt der leidenschaftliche Sportler und durch einen weitere Aufruf auf Facebook fand er auch eine Wohnung. Heute wohnt er in dem schönen Radenthein und und lebt ein aktives und glückliches Leben. „Ich fahre viel Rad, gehe laufen, wandern und trainiere im Fitnessstudio hier vor Ort. Ich bin dankbar, dass ich meinen Weg gegangen bin – auch wenn er nicht immer leicht war.“ Er möchte mit seiner Geschichte Menschen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn andere zweifeln.

©David Wacker | David wollte sein Leben ändern und begann mehr Sport zu machen und hörte mit dem Rauchen auf. ©David Wacker | Er wanderte von Deutschland nach Österreich aus und lebt nun im schönen Radenthein in Kärnten.