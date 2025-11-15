Kärnten sagt Suchterkrankungen sportlich den Kampf an

Sport ist für viele Kinder und Jugendliche ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Damit auch die seelische Gesundheit und die Suchtprävention gestärkt wird, wurde ein neuer Leitfaden erstellt.

Auf Initiative von Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Gesundheitslandesrätin Beate Prettner wurde gemeinsam mit Landessportdirektor Arno Arthofer sowie zahlreichen Experten ein neuer Leitfaden zur Unterstützung von Erziehenden sowie von Trainern erstellt: Die neuen Broschüren „Suchtprävention im Sportverein – Ein Leitfaden für Erziehende“ sowie „Suchtprävention im Sportverein – Ein Leitfaden für Trainerinnen und Trainer“.

Suchtprävention und seelische Gesundheit

Die von der Suchtprävention des Landes in Zusammenarbeit mit der Abteilung Sport erstellten Broschüren bieten praxisnahe Informationen und Hilfestellungen, um Kinder und Jugendliche im Vereinsalltag frühzeitig zu stärken und vor suchtgefährdendem Verhalten zu schützen. Außerdem wird die Zusammenarbeit zwischen Suchtprävention und dem Olympiazentrum Kärnten intensiviert – der Kick-off dazu fand am gestrigen Freitag im Sportpark Klagenfurt statt. Ziel ist es, das Bewusstsein für Suchtprävention in Sportvereinen und -verbänden zu stärken und die Förderung von Lebenskompetenzen fest in der Vereinsarbeit zu verankern. Begleitet wird die Initiative von Eltern-Veranstaltungen und Fortbildungen für Trainer, um diese fit für das Thema zu machen.

„Sport kann so viel Gutes bewirken“

„Sport kann so viel Gutes bewirken – er verbindet, begeistert und vermittelt Werte, die weit über das Spielfeld hinausreichen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser. „Aber dort, wo Druck, Überforderung oder Leistungsdenken überhandnehmen, brauchen unsere Kinder Menschen, die hinschauen, zuhören und begleiten.“ Kaiser verwies auch auf seine persönliche Motivation, sich diesem Thema besonders zu widmen: „Ich weiß aus eigener, schmerzlicher Erfahrung, wie zerstörerisch eine Suchterkrankung sein kann. Umso wichtiger ist es mir, dass wir jungen Menschen Wege aufzeigen, wie sie mit Belastungen, Stress und Erwartungen gesund umgehen können – und dass wir ihnen zeigen, dass Stärke nichts mit Perfektion, sondern mit Vertrauen und Menschlichkeit zu tun hat.“

„Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit“

Gesundheitsreferentin Beate Prettner hebt hervor: „Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Es geht darum, Kinder und Jugendliche in ihrer psychischen Widerstandskraft zu fördern – sie zu befähigen, mit Stress, Gruppendruck oder Enttäuschungen umzugehen. Genau hier setzt diese neue Initiative an: Sie zeigt Wege auf, wie Eltern sowie Trainerinnen und Trainer durch offene Gespräche, Achtsamkeit und Vorbildwirkung einen wirksamen Beitrag leisten können.“ Ziel des Projekts sei es, mentale Stärke, Teamgeist und Eigenverantwortung zu fördern, damit Sportlerinnen und Sportler in jedem Alter gesunde Entscheidungen treffen können. „Leistungsdruck gehört im Sport oft dazu – doch er darf nicht krank machen. Suchtprävention heißt, Bewusstsein zu schaffen, dass Erfolg nicht auf Kosten der Gesundheit gehen darf“, so Prettner.

Wichtigkeit der Rolle der Kärntner Sportvereine

Landessportdirektor Arno Arthofer unterstreicht die wichtige Rolle der Kärntner Sportvereine: „Unsere Vereine sind mehr als Trainingsstätten – sie sind Lebensräume, in denen Kinder Teamgeist, Fairness und Zusammenhalt lernen. Trainerinnen und Trainer übernehmen dabei eine Schlüsselrolle. Sie können frühzeitig erkennen, wenn junge Menschen unter Druck geraten, und unterstützend eingreifen. Mit diesen Broschüren wollen wir ihnen konkrete Werkzeuge in die Hand geben.“

Hier findest du die Broschüren Die Broschüren „Suchtprävention im Sportverein“ für Erziehende wie Trainer bieten praxisnahe Tipps, rechtliche Informationen und Anlaufstellen für Beratung und Unterstützung. Sie sind kostenlos auf der Website des Landes Kärnten abrufbar und werden landesweit an Sportvereine, Schulen und Elterninitiativen verteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 20:41 Uhr aktualisiert