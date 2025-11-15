So wird das Sonntagswetter in Kärnten

Die erste Tageshälfte wird von Wolken und Föhn begleitet. Zwischendurch gibt es Auflockerungen. Später zieht es aber wieder zu und es kündigt sich Regen an.

Am Sonntag ziehen von Südwesten immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. „Föhniger Südwind lockert die Wolken vor allem bis Mittag und in Unterkärnten abseits der Karawanken zwischendurch aber immer wieder auf. Es gibt kaum Frühnebel“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Bis über Mittag soll es noch weitgehend trocken bleiben.

Regenwetter breitet sich im Land aus

In der zweiten Tageshälfte zieht es dann aber generell zu und ab dem späten Nachmittag setzt von Süden her Regen ein. Höchstwerte zwischen zehn und 15 Grad. In der Nacht zum Montag breitet sich der Regen auf ganz Kärnten aus, vor allem im Süden kann er kräftig ausfallen und mitunter gewittrig durchsetzt sein.