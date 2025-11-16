Schnee in Anmarsch: Hier wird es ab morgen in Kärnten weiß

Der Winter kommt... erstmals könnte es am Montag und Dienstag auch ein wenig bis in so manche Täler hinunter schneien. Die Schneefallgrenze sinkt. Wie das Wetter der nächsten Woche wird - haben wir für euch recherchiert.

Das Wochenende endet mit milden Höchstwerten, aber der Montag wird bereits ganztags trüb und nass. Besonders am Vormittag fällt der Regen kräftig aus. Ab Montagabend heißt es: Die Schneefallgrenze sinkt – die Gipfel dürfen sich auf einiges an Schnee freuen. Doch auch das ein oder andere Tal könnte die ein oder anderen Schneeflocke zu Gesicht bekommen.

Schnee-Start: Wie viel fällt?

Von warmen Temperaturen zu Schnee: Der Sonntag bringt im Süden noch Sonne und Föhn… doch mit Annäherung des Italientiefs zieht die Bewölkung rasch zu. Am Abend setzt dann der Regen ein. Ab Montag: Die Schneefallgrenze sinkt von über 2000 Meter auf 700 bis 1000 Meter, berichtet tauernwetter.at: „Bis zu 50cm Neuschnee oberhalb 2000 Meter bis Dienstag Früh“. In den Karnischen Alpen sollen sogar bis zu 70 Zentimeter fallen. Vorsicht auf höher gelegten Straßen: Hier können auch schon winterliche Verhältnisse sein. Dazu kommt ein zweites mögliches Italientief ab Donnerstag.

©tauernwetter.at In diesen Bereichen kann mit Schnee gerechnet werden.

So viel Schnee soll am Montag auf Dienstag in Kärnten fallen: 1 bis 5 Zentimeter ab 800 bis 900 Meter,

bis zu 50 Zentimeter ab 2000 Meter,

in den Karnischen Alpen bis 70 Zentimeter

Sonntag: Letzter milder Tag

Der Tag heute startet freundlich und ungewöhnlich mild. Die GeoSphere Austria berichtet:

„Bis Mittag kann föhniger Südwind in ganz Kärnten noch für sonnige Abschnitte sorgen“. Nachmittags zieht es schnell zu, besonders in Oberkärnten… „hier und da kann es allmählich von Süden zu regnen beginnen.“ Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 10 bis 15 Grad. Nachts breitet sich der Regen auf ganz Kärnten aus. Auch kann es Gewitter geben. Die Schneefallgrenze liegt noch bei über 2000 Meter, heißt es.

Montag: Schneefallgrenze fällt

Am Montag soll es durchgehend nass sein. Oft muss auch mit kräftiger Regen gerechnet werden. Die Wetterexperten der GeoSphere Austria berichten: Vor allem bis Mittag gibt es anhaltenden und „teils kräftiger Regen.“ Die Tageshöchstwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. „Oberhalb rund 2000m schneit es durchgehend und mitunter kräftig“, so die Prognose. Am Abend dürfte die die Schneefallgrenze auf rund 1000 Meter sinken. Laut tauernwetter.at könnte die Grenze sogar auf rund 700 Meter sinken.

©tauernwetter.at Hier ist eine Österreich-Übersicht zu sehen.

Dienstag: Es wird deutlich kühler

Die letzten Schauer ziehen früh ab. Danach setzt sich die Sonne durch, aber es wird kalt.

Die GeoSphere Austria prognostiziert: „Dann wird es überall noch recht sonnig aber mit Höchstwerten zwischen 2 und 6 Grad ist es deutlich kühler als zuletzt.“

Mittwoch: Sonnig und kalt

„Am Mittwoch lösen sich regionale Frühnebelfelder rasch auf und es wird bei Durchzug harmloser dünner Wolkenfelder sehr sonnig“. berichten die Wetterexperten. „Nach einem frostigen Morgen bleibt es auch tagsüber mit 2 bis 5 Grad recht kühl“.

Donnerstag: Nächster Schub möglich

Laut GeoSphere Austria soll es winterlich bleiben: „Am Donnerstag bleibt uns in Kärnten das winterliche Temperaturniveau erhalten und die Wolken werden von Südwesten wieder mehr, es dürfte aber noch weitgehend trocken bleiben“. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 1 bis 5 Grad. Tauernwetter.at rechnet allerdings bereits mit der nächsten Ladung: Wieder Regen und Schnee. Es sei dann auch „allmählich Schneefall bis ins Klagenfurter Becken möglich“. Jedoch ist die Entwicklung noch etwas unsicher, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 07:54 Uhr aktualisiert