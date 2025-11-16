Schnallen Sie den Gürtel enger

Bei einem großen Internethändler gibt es eine Lochzange für Gürtel für wohlfeile 9,50 Euro. Das werden Sie bald brauchen. Angesichts der explodierenden Landesschulden ist klar: Ihre Gürtel werden Sie enger schnallen müssen.

Das Budget Kärntens, besser gesagt dessen Entwurf, liegt jetzt vor und was Finanzreferentin Gaby Schaunig und ihr Team ausgearbeitet haben, lässt schaudern. Allein im nächsten Jahr wird ein Defizit von 429,5 Millionen Euro erwartet. Um diesen Betrag wird Kärnten also 2026 mehr ausgeben als es einnimmt. Und an dieser Stelle bemühen wir mal den Taschenrechner, der uns hiermit sagt, dass Kärnten jeden Tag (!) um rund 1,2 Millionen Euro mehr ausgeben wird als es einnimmt. In jeder einzelnen Stunde des Jahres 2026 wird unser Land ziemlich genau 50.000 Euro mehr ausgeben als an Einnahmen hereinkommen. Kein Wunder, dass die Gesamtschulden des Landes die fünf Milliarden Schallmauer durchbrechen werden. Und schon bald die sechs Milliarden. Fünf bzw. sechs Milliarden, eine unfassbare Summe, an der noch unsere Kinder, Enkel und wohl auch Urenkel zu knabbern bzw. zu zahlen haben werden.

Spritzpistole statt Gießkanne

Jetzt sei durchaus zugestanden, dass es in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht so einfach ist, tatsächlich zu sparen. Vom Rückzahlen der Schulden ganz zu schweigen. Aber einige mutigere Reformen dürfte man schon erwarten. An Ideen mangelt es ja nicht. Von der Verwaltungsreform samt Abschaffung oder Fusionierung einzelner Bezirkshauptmannschaften oder auch von Gemeindefusionen hin zu Talschaften könnte man sich einiges an Geld erwarten. Auch das Durchforsten des Förderdschungels, vor allem im Sozialbereich, wäre wohl lukrativ. Spritzpistole statt Gießkanne muss die Devise sein. Ebenso anzudenken ist eine Verkleinerung der Landesregierung. Fünf Mitglieder reichen allemal. Die Reduzierung der Parteienförderungen, Klubfinanzierungen und Aufwendungen für Parteiakademien wäre überdies kein ganz schlechter Plan.

Bis zu Landtagswahl 2028 nicht viel Zeit

Eine optimierte Gesundheitsversorgung, die die Landesspitäler entlastet und die Versorgung verstärkt in den niedergelassenen Bereich lenkt, könnte auch zur Genesung des Budgets beitragen. Schon klar, dazu müsste es gelingen mehr Kassenstellen zu schaffen. Oder endlich die seit Jahren versprochenen Primärversorgungszentren umzusetzen. Wenn ziemlich zeitnah Daniel Fellner auf Landeshauptmann Peter Kaiser in dessen Funktion als erster Mann im Land folgen wird, hat er bis zur Landtagswahl 2028 nicht viel Zeit. Das Budget sanieren kann man in dieser Zeit überhaupt nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Fellner könnte als Landeshauptmann erste Signale setzen, dass es eine Schubumkehr gibt. Mit der ÖVP hätte er ja einen Partner, der gerne seine Wirtschaftskompetenz betont. Was nach dem Mahrer-Fiasko auch nicht mehr so sicher scheint, aber das ist eine andere Geschichte.