„Dark Vertigo“: Katschberg wird zur Bergthriller-Kulisse

Die Dreharbeiten haben begonnen: Katschberg ist bekannt für seine familienfreundlichen Skipisten und Wanderwege... doch im "Dark Vertigo" sieht es wohl anders aus.

Am Montag, dem 10. November, begannen am Katschberg die Dreharbeiten zum Spielfilm Dark Vertigo. Der psychologische Bergthriller entsteht als österreichisch-italienische Co-Produktion der Kärntner Lieblingsfilm Österreich GmbH (Wolfram Winkler, Ava Isak) in Zusammenarbeit mit Bizef Produzione (Stefania Casini) und Umi Films (Bardo Tarantelli, Lorenzo Fiuzzi).

In den Hauptrollen stehen…

… Zoë Straub (“Der Weiße Kobold”), Thomas Prenn (“Große Freiheit”, “Biohackers”) und Luca D’Antona. Regie führt Giancarlo Soldi, für den Dark Vertigo das Spielfilmdebüt ist. Gedreht wird in Kärnten und Südtirol, unter anderem im Lärchenhof am Katschberg, in englischer Sprache.

Um was geht es im Bergthriller?

Dark Vertigo erzählt von drei jungen Bergsteigern, deren Aufstieg auf eine seit Jahrzehnten unbegangene Route zu einem existenziellen Kampf zwischen Realität und Wahn wird. Der Film verbindet Elemente des psychologischen Thrillers mit der Atmosphäre klassischer Bergdramen und thematisiert Isolation, Angst und Kontrollverlust. Unterstützt wird die Produktion auf österreichischer Seite von der Carinthian Film Commission, dem Österreichischen Filminstitut sowie von Wolfgang Hinteregger (Lärchenhof Katschberg). Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien des Green Filming Austria-Standards.