Schockbilanz: Heuer sterben wieder mehr Menschen auf Kärntens Straßen

Seit dem Jahr 1995 ist der dritte Sonntag im November der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer. Die Mobilitätsorganisation VCÖ weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum in Kärnten 1.552 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Im Vorjahr war die Zahl der Verkehrstoten um 66 Prozent niedriger als im Jahr 1995. Doch heuer ist die Zahl der im Straßenverkehr tödlich Verunglückten gestiegen und ist mit 33 um acht höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Mobilitätsorganisation VCÖ betont, dass mit mehr unfallvermeidenden Maßnahmen und verstärktes Vorgehen gegen Ablenkung und zu hohes Tempo, die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden kann.

Gedenktag und Mahnung an die Politik

„Der Straßenverkehr hat in Kärnten in den vergangenen 30 Jahren mehr Todesopfer gefordert als Afritz Einwohner hat. Der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer ist nicht nur ein Gedenktag für die vielen Menschen, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, sondern auch eine Mahnung an die Politik, verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest. 1.552 Menschen kamen seit dem Jahr 1995 in Kärnten bei Verkehrsunfällen ums Leben, macht der VCÖ aufmerksam. Das ist im Bundesländer-Vergleich die fünfthöchste Opferzahl nach Niederösterreich, wo sogar 5.665 Menschen seit dem Jahr 1995 im Straßenverkehr getötet wurden, Oberösterreich (3.978 Verkehrstote), der Steiermark (3.397 Verkehrstote) und Tirol (1.771 Verkehrstote). Die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten seit dem Jahr 1995 weist Vorarlberg mit 671 auf.

Die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre zeigt, …

… wie wichtig und wirksam Verkehrssicherheitsarbeit ist. Während im Jahr 1995 noch 88 Menschen im Straßenverkehr getötet wurden, waren es im Vorjahr mit 30 um 66 Prozent weniger, informiert der VCÖ. Unter anderem wurde in diesem Zeitraum das Alkohol-Limit von 0,8 auf 0,5 Promille gesenkt, der Mehrphasenführerschein und das Vormerksystem eingeführt sowie in Gemeinden und Städten verstärkt Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 und mehr Sicherheit für Fußgänger umgesetzt. Auch die Kontrollen von Oberösterreichs Exekutive, die Einführung von Alkovortestgeräten und verbesserte Kontrollen etwa durch die Section Control haben einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit geleistet, heißt es in der Aussendung.

Mehr Maßnahmen gefordert

Doch heuer ist die Zahl der Verkehrstoten in Kärnten statt weiter zu sinken gestiegen. 33 Menschen kamen seit Jahresanfang bei Verkehrsunfällen ums Leben, im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit mit 25 um acht weniger, informiert der VCÖ. „Wichtig für die Reduktion der schweren Verkehrsunfälle sind mehr unfallvermeidende Maßnahmen und ein verstärktes Vorgehen gegen die Hauptunfallursachen für tödliche Verkehrsunfälle Ablenkung und zu hohes Tempo“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. So soll endlich auch in Österreich Handy am Steuer ins Vormerksystem aufgenommen und auf Freilandstraßen mehr Tempo 80 statt 100 umgesetzt werden. Die Sicherheit für Fußgänger kann unter anderem mit verstärkter Verkehrsberuhigung in Städten und Gemeinden erhöht werden, die Zahl schwerer Radfahrunfälle ist am wirksamsten mit dem Ausbau und der Verbesserung der Radinfrastruktur zu reduzieren. Im Vorjahr gab es in ganz Österreich auf baulich getrennten Radwegen keinen einzigen tödlichen Radunfall.

Zahl der Verkehrstoten ist gestiegen

Auch österreichweit ist heuer die Zahl der Verkehrstoten statt zu sinken stark gestiegen. Mit 348 ist die Zahl der Todesopfer um 42 höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres, macht der VCÖ aufmerksam. Die mit Österreich gut vergleichbare Schweiz verzeichnete im gesamten Vorjahr mit 250 deutlich weniger Verkehrstote als Österreich.

Zeitraum Verkehrstote 1. Jänner bis 13. November 2025 33 Jahr 2024 30 Jahr 2023 30 Jahr 2022 21 Jahr 2021 38 Jahr 2020 35 Jahr 2019 29 Jahr 2018 30 Jahr 2017 30 Jahr 2016 33 Jahr 2015 40 Jahr 2014 26 Jahr 2013 41 Jahr 2012 46 Jahr 2011 32 Jahr 2010 42 Jahr 2009 40 Jahr 2008 56 Jahr 2007 58 Jahr 2006 67 Jahr 2005 45 Jahr 2004 65 Jahr 2003 59 Jahr 2002 83 Jahr 2001 62 Jahr 2000 69 Jahr 1999 75 Jahr 1998 78 Jahr 1997 78 Jahr 1996 93 Jahr 1995 88 Summe 1.552

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 12:15 Uhr aktualisiert