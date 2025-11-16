Am 28. November beginnt in der Herzogstadt die Adventszeit. Bis zum 24. Dezember gibt es ein vielseitiges Angebot.

Das Weihnachts-Opening startet am Freitag, den 28. November, um 14 Uhr. Am Programm stehen Kutschenfahrten, ein Mitmachzirkus, die Geschenkeschmiede sowie animierte Walking Acts in der Altstadt. Die offizielle Eröffnung findet um 17 Uhr auf der Hauptplatz-Bühne statt: Gemeinsam mit Bürgermeister Martin Kulmer, einer Aerial-Show und der „Aladin Fakir Show“. Ab 17.30 Uhr sorgt die Liveband „Gran Tourismo“ für musikalische Umrahmung. Parallel dazu präsentieren Schüler der Fachberufsschule St. Veit (Mediendesign) in den Schaufenstern der Innenstadt ihre Arbeiten.

©Stadt St. Veit Die Adventzeit beginnt. ©Stadt St. Veit ©Stadt St. Veit

Wann hat der St. Veiter Weihnachtsmarkt geöffnet? 28. November bis 24. Dezember Freitag und Sonntag: von 14 bis 20 Uhr, Samstag: von 10 bis 20 Uhr

Sonderöffnungszeiten: 8., 22. und 23. Dezember: von 10 bis 20 Uhr und 31. Dezember: von 10 bis 14 Uhr

Kulinarisches Angebot

Auf dem Markt vertreten sind unter anderem die Café-Konditorei Holzmann, Fleischerei Konrad Pfandl, Giorgi’s Pub, die Faschingsgilde St. Veit, der Fußball-Golf-Club, der Round Table 23, Pötscher’s Vergnügungsbetriebe sowie weitere Vereine. Angeboten werden warme Getränke, Süßes, pikante Gerichte und regionale Spezialitäten.

Programm für Kinder

Mitmachzirkus, Geschenkeschmiede und Theateraufführungen bilden den Schwerpunkt des Kinderprogramms. „Ein Highlight ist die musikalische Mitmach-Geschichte mit Schauspieler und Autor Christian Krall und Matakustix-Sänger Matthias Ortner am 23. Dezember“, so die Stadt St. Veit in einer Aussendung. Am Fotopoint beim festlich dekorierten Schlitten können Familien Erinnerungsfotos machen. Das Christkindlpostamt in der Stadtbücherei ist ebenfalls geöffnet und nimmt Wunschbriefe entgegen.

©Stadt St. Veit Briefe ans Christkind können in der Stadtbücherei abgegeben werden.

Weitere Highlights: Weihnachtsgewinnspiel (28. November bis 24. Dezember): Wer in teilnehmenden St. Veiter Betrieben einkauft, kann eine Gewinnspielkarte ausfüllen. Die Verlosung findet beim Silvesterempfang am 31. Dezember statt.

Einkaufstag am 8. Dezember: Die Altstadt lädt ab 10 Uhr zu Sonderaktionen, Kutschenfahrten, Workshops und Live-Musik ein. Für Kinder gibt es Theater, Märchenzeit und eine Christkindlwerkstatt. Um 16.30 Uhr findet die Feuershow „Flamare Magica“ statt.

Eiskunstlaufshow (21. Dezember): Der Eislaufverein Wörthersee verwandelt den Eislaufplatz um 16 Uhr in eine Bühne.