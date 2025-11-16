Krampus (14) an den Hörnern gepackt: „Das kann wirklich schlimm enden“

Gerade jetzt ist die Zeit der Krampusläufe im ganzen Land. Das Brauchtum begeistert viele Österreicher, doch immer häufiger kommt es zu Vorfällen, bei denen auch zunehmend junge Krampusse verletzt werden.

Es ist wieder Krampuszeit. Mit Anfang November begannen die ersten Läufe, doch seitdem kam es schon zu mehreren Zwischenfällen und Verletzten unter den Krampussen. Wie bereits berichtet wurde am Samstag, dem 8. November 2025, ein 20-Jähriger von einer Zuseherin in Keutschach an seinen Hörnern, er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am vergangenen Freitag, dem 14. November 2025, spielte sich die gleiche Situation ab: Beim Krampuslauf in Ebenthal wurde ein 18-Jähriger an den Hörnern der Maske gezogen und verletzt. Auch die Gruppe des Krampusses (18) meldete sich zu Wort. Mehr dazu liest du hier: Krampusgruppe nach „Hörner ziehen“: „Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun“. Bei demselben Lauf kam es aber zu einem weiteren Vorfall – ein 14-Jähriger erlitt einen Muskelfaserriss.

„Dann hat mich jemand an den Hörnern gepackt“

Die Mutter des Jungen wandte sich an die 5-Minuten-Redaktion, denn ihr Sohn (14) wurde im Zuge des Laufes von einem Unbekannten an den Hörnern gezogen – es kam zu einem Muskelfaserriss. „Ich kann nicht verstehen, warum Zuschauer trotz bekannter Vorfälle immer wieder Krampusse an den Hörnern packen“, ärgert sie sich. Im Gespräch mit 5 Minuten schildert der Jugendliche den Vorfall: „Ich wollte auf das Geländer und habe mich ein bisschen nach vorne gebeugt, dann hat mich jemand an den Hörnern gepackt und nach unten gedrückt.“ Er habe den Moment zuerst gar nicht realisiert, schildert er weiter. Ein Ordner machte ihn darauf aufmerksam. Seine Hörner an der Maske sind circa mittellang und gehen nach hinten.

„Bin sofort zur Rettung, weil mir schwindlig war“

In weiterer Folge merkte er, dass es ihm nicht gut ging: „Ich bin sofort zur Rettung weil mir schwindlig war und ich im Nacken Schmerzen hatte. Sie mussten mich nicht mitnehmen, aber mir wurde ein Röntgen empfohlen.“ Daraufhin fuhren er und seine Mutter ins Krankenhaus. „Zum Glück hat sich rausgestellt, es ist nur eine Muskelzerrung der Stränge, die an der Wirbelsäule entlang laufen, tut dennoch weh und die Teilnahme an den nächsten Läufen sind dadurch fraglich“, betont sie gegenüber 5 Minuten. Niemand hatte gesehen, wer den Jungen an den Hörnern hinunter gedrückt hat.

Könnte viel schlimmere Folgen haben…

Wie es ihm jetzt geht? „Ich nehme Schmerztabletten und mache Übungen, aber es zieht halt“, und im Hinblick auf weitere Läufe sagt er: „Ich versuche halt noch zurückhaltender zu laufen, wir haben jetzt auch mehr Ordner in unserer Gruppe, die werden zukünftig noch viel genauer hinsehen und auf uns aufpassen.“ Abschließend möchte der 14-Jährige noch einen Appell an die Menschen richten: „Da sind auch Kinder unter den Masken und das kann wirklich sehr schlimm enden. Ein Genickbruch oder sie könnten auch im Rollstuhl landen. Wenn da nur ein kleiner Ruckler ist bei der Maske dann kann das schon schlimme Folgen haben…“

Gehst du gerne zu Krampus-Umzügen? Ja! Nein, ich fürchte mich zu sehr Ja, ich laufe selber mit Manchmal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Weiterer Vorfall in Arriach

Mit den Worten „gestern in Arriach riss jemand an den Hörnern und spuckte unseren Krampus an“ wandte sich ein weiterer Leser an die Redaktion. Der Jugendliche (15) sei in die Menschenmenge gegangen und wollte ein Foto mit einem kleinen Jungen machen, als er dann wieder wegging kam es zu diesem Vorfall. Jemand packte und bespuckte ihn und „jetzt ist das gesamte Horn abgerissen und das Loch geht bis zum Auge vor.“ Dem Krampus ist aber zum Glück nichts passiert. Auch die Polizei bestätigt auf Nachfrage von 5 Minuten den Vorfall.

©Leserfoto Auch in Arriach kam es bei einem Krampuslauf zu einem Vorfall.

Erzähle auch du deine Geschichte Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Österreicher bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 15:41 Uhr aktualisiert