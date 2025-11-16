Team Kärnten drängt auf Einrichtung von Schuldenmonitor

Kürzlich wurde der Entwurf für das Kärntner Landesbudget vorgelegt. Im nächsten Jahr wird ein Defizit von rund 429,5 Millionen Euro erwartet. Das Team Kärnten verlangt die Einrichtung eines Schuldenmonitors.

Angesichts der Budget-Situation im Land, aber auch im Bund drängt Team Kärnten-Chef und Bürgermeister Gerhard Köfer auf die Einrichtung eines transparenten Schuldenmonitors: „Wir fordern ein öffentliches und tagesaktuelles Schulden-Monitoring, das auch für die Bürger via Web-Portal jederzeit zugänglich sein muss.“

Köfer möchte Schulden den Kampf ansagen

Dieses Monitoring soll live Auskunft darüber geben, wie sich die Budgets auf Bundes- und Länderebene entwickeln und deutlich machen, wo es Handlungsbedarf gibt. Der Schuldenmonitor soll zudem vom Rechnungshof und den jeweiligen Landesrechnungshöfen kontrolliert werden, so Köfer, der damit dem Blindflug bei den Haushalten sowie der „Schulden-Blackbox“ den Kampf ansagen möchte.

Steuerzahler soll Möglichkeit haben, sich zu informieren

„Im Sinne echter Transparenz muss allen politischen Entscheidungsträgern wie auch den Steuerzahlern die Möglichkeit geboten werden, sich umfassend, unbürokratisch, rasch und jederzeit über alle Aspekte der aktuellen Schuldenstände informieren zu können“, betont Köfer die Hintergründe seiner Forderung: „Dafür ist es notwendig, per Gesetz diesen Schuldenmonitor einzuführen, bestenfalls im Verfassungsrang.“ Laut ihm sei es derzeit nur mit großem Aufwand nachvollziehbar, wie hoch beispielsweise die aktuellen Schuldenstände sind, woraus sich die Schulden zusammensetzen, der die (Haupt-)Verursacher seien, wie der Tilgungsstand sei, wie hoch der Zinsendienst ausfalle und welche Auswirkungen bestimmte politische Vorhaben auf die Entwicklung der Schulden haben. „Das soll sich durch ein tagesaktuelles und transparentes Monitoring grundlegend ändern“, heißt es von Köfer abschließend.

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef und Bürgermeister Gerhard Köfer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 17:18 Uhr aktualisiert