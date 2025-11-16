Diese süßen Fellnasen suchen ein neues und liebevolles Zuhause

Im Tierheim Villach warten aktuell drei süße Katzen und zwei Hunde auf einen neuen liebevollen Besitzer. Hier erfährst du mehr über die Fellnasen.

Im Tierheim Villach warten liebevolle Vierbeine auf ihr Für-Immer-Zuhause. Interessierte haben die Möglichkeit, sie kennenzulernen und vielleicht ihren perfekten tierischen Begleiter zu entdecken. Hier sind einige der Schützlinge, die sich nach einer zweiten Chance sehnen.

Die gemütliche Hündin „Lusi“

Lusi ist eine kastrierte Mischlingshündin und wurde im Jahr 2015 geboren. Sie liebt gemütliche Spaziergänge – am liebsten kleine Runden, damit sie schnell wieder zurück ist und sich ihr wohlverdientes Leckerchen abholen kann. Als echte Genießerin verbringt sie ihre Zeit gerne im Garten, wo sie entspannt liegt und alles aufmerksam beobachtet. Streicheleinheiten genießt sie natürlich ebenfalls sehr. Mit anderen Hunden kommt Lusi gut zurecht. Ideal wäre ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, in dem die liebenswerte Seniorin sowohl den Garten als auch ein gemütliches Plätzchen im Haus nutzen kann, heißt es vom Tierheim.

©Tierheim Villach Lusi wartet auf ein liebevollen Besitzer im Tierheim Villach.

Schmusebär „Somba“ wünscht sich Nähe und Zuneigung

Der Mischlingshund Somba ist schwarz-weiß und kastriert. Er wurde am 13. August 2019 geboren. Er wartet im Tierheim geduldig auf die richtige Person – und zwar eine liebevolle, alleinstehende Frau, die ihm all das schenken möchte, was er so sehr liebt: Nähe, Zuneigung und viele Kuschelstunden. Somba ist ein echter Schmusebär – er liebt es, eng bei seinem Menschen zu sein, gestreichelt zu werden und einfach die Nähe zu genießen. Gleichzeitig ist er aber auch gerne unterwegs: Spaziergänge gehören für ihn genauso zum Wohlfühlprogramm wie gemütliche Kuschelabende. Mit seinen Artgenossen versteht sich Somba gut und zeigt sich im Alltag freundlich und sozial. Dennoch sucht er ein eher ruhiges Zuhause, in dem er ganz im Mittelpunkt stehen darf – ohne Trubel, aber mit ganz viel Liebe.

©Tierheim Villach Schmusebär Somba wartet geduldig auf die richtige Person.

Schönheit „Feline“

Die grau-getigerte Katze Feline ist eine echte Schönheit. Sie ist kastriert und circa ein bis zwei Jahre alt. Sie ist sehr gesellig mit anderen Katzen. Menschen gegenüber zeigt sie sich anfangs etwas schüchtern, doch mit etwas Geduld wird sie zu einer lieben und verschmusten Begleiterin. Für ihr Glück braucht Feline ein ruhiges Zuhause mit Freigang, den sie jederzeit nutzen kann – und gerne auch Katzenfreunde, mit denen sie kuscheln und spielen darf.

©Tierheim Villach Feline braucht ein ruhiges Zuhause mit Freigang.

Die schüchterne „Roxana“

Roxana wartet im Tierheim Villach auf ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen. Sie ist noch etwas schüchtern, lässt sich nur selten anfassen, zeigt aber Potenzial, mit viel Zeit und Vertrauen zutraulicher zu werden. Mit anderen Katzen versteht sie sich gut und wäre ideal als Zweitkatze. Roxana liebt den Freigang und wünscht sich ein Zuhause mit Garten oder gesichertem Auslauf. Wer ihr eine Chance gibt, bekommt eine stille Gefährtin mit viel Herz. Sie ist kastriert und circa neun Jahre alt.

©Tierheim Villach Roxana ist noch etwas schüchtern, lässt sich nur selten anfassen, zeigt aber Potenzial, mit viel Zeit und Vertrauen zutraulicher zu werden.

Die selbstbewusste und charmante „Mimi“

Mimi ist eine selbstbewusste und charmante Katze, die gerne ihren eigenen Kopf hat. Sie genießt Streifzüge im Freien, kommt aber auch gern ins Haus zurück, um sich auszuruhen oder ein paar Streicheleinheiten abzuholen – wenn ihr danach ist. Mimi mag Menschen, wünscht sich aber ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder, da sie manchmal etwas launisch sein kann. Als Einzelkatze möchte sie ihr Reich nicht teilen – dafür bringt sie genug Persönlichkeit mit, so das Tierheim. Mimi ist kastriert und circa drei Jahre alt. Wer gibt dieser besonderen Katze ein liebevolles Zuhause?

©Tierheim Villach Wer gibt Mimi eine Chance?