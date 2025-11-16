Skip to content
Der Montag startet regnerisch in Kärnten, nach ein paar Pausen nimmt der Niederschlag aber wieder zu. Auch sinkt die Schneefallgrenze.
Regnerischer Montag: Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend hin

Die neue Woche startet in Kärnten großteils regnerisch. Gegen Abend hin sinkt dann auch die Schneefallgrenze.

von Marlene Dorfer
Am Montag vor allem bis Mittag anhaltender und teils kräftiger gewittrig durchsetzter Regen. Ab Mittag gibt es einige Niederschlagspausen. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und elf Grad.

Kaltfront kommt auf Kärnten zu

„Ab dem späten Nachmittag greift von Nordwesten eine Kaltfront über, mit welcher die Niederschlagsaktivität kurzzeitig noch einmal deutlich verstärkt wird“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum späten Abend auf rund 1.000 Meter. Kurzzeitig frischt mit Frontdurchgang teils lebhafter Nordwestwind auf.

