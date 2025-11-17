Johann Weber in seiner dritten Periode als Bezirksobmann bestätigt

Beim Bezirksparteitag der Lavanttaler Volkspartei wurde Johann Weber erneut als Bezirksobmann bestätigt. Im Fokus stehen die Weiterentwicklung der Region, starke Teamarbeit und die Chancen durch die Koralmbahn.

Beim Bezirksparteitag der Lavanttaler Volkspartei wurde Nationalrat Johann Weber in seiner Funktion als Bezirksparteiobmann eindrucksvoll wiedergewählt. Damit übernimmt Weber nun seine dritte Periode an der Spitze der ÖVP im Bezirk Wolfsberg. Zahlreiche Ehrengäste begleiteten die Veranstaltung in der artBox in Frantschach-St. Gertraud, darunter LH-Stv. Martin Gruber, VP-Clubobmann Markus Malle und Landesgeschäftsführer Markus Keschmann.

Bedeutende Zusammenarbeit

Im Rahmen des Parteitags wurden zudem langjährige Funktionäre für ihr Engagement gewürdigt. Die Silberne Ehrennadel erhielten ÖkR Ernst Vallant und Heinrich Novak, die Goldene Ehrennadel ging an Herbert Hantinger, Franz Kogler, ÖkR Walfried Wutscher und ÖkR Anton Heritzer. Johann Weber dankte den Mitgliedern für das Vertrauen und hob die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor: „Ich freue mich, auch in meiner dritten Periode als Bezirksparteiobmann mit meinem Team für die Lavanttaler Volkspartei arbeiten zu dürfen. Gemeinsam wollen wir geschlossen, verlässlich und konsequent für die Bevölkerung unseres Bezirks tätig sein. Es ist mir ein Anliegen, dass wir als Partei nah bei den Menschen bleiben und ihre Anliegen mit Engagement und Verantwortung vertreten.“

Koralmbahn als Zukunftselement

Ein zentrales Thema seiner Rede war die Koralmbahn, die für Weber große Zukunftsperspektiven für die Region bietet: „Die Koralmbahn wird das Lavanttal noch stärker mit dem Zentralraum Kärnten und der Steiermark verbinden. Das eröffnet enorme Chancen für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Lebensqualität. Jetzt gilt es, diese Möglichkeiten aktiv zu nutzen und das Lavanttal als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiterzuentwickeln“, so Johann Weber.