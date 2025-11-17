Fahrzeug drohte in Obervellach den Hang hinabzustürzen

Ein PKW kam bei der Schrothkuranstalt von der Fahrbahn ab und drohte abzustürzen. Die Freiwillige Feuerwehr Obervellach sicherte das Fahrzeug und kümmerte sich um die Insassen.

Kurz nach 07:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Obervellach am Montag zu einer Fahrzeugsicherung im Bereich der Schrothkuranstalt alarmiert. Ein PKW war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und drohte, über eine Böschung auf eine darunter liegende Hauszufahrt zu stürzen.

Feuerwehr holte Insassen aus Fahrzeug

Im Fahrzeug befanden sich noch Personen, die zwar unverletzt waren, sich jedoch nicht selbstständig aus dem Auto befreien konnten. Die Feuerwehr rückte mit zwölf Einsatzkräften sowie den Fahrzeugen KRF-A und SLF-A aus und konnte die Lage schnell sichern sowie die Insassen betreuen.