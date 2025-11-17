„The Strongbow“ rockt erneut für stationierte Soldaten im Kosovo

Mit voller Rock-Power kehrt die Kärntner Band The Strongbow zurück nach Pristina, um die österreichischen Soldaten im Kosovo zu unterhalten.

Die Kärntner Band The Strongbow trat bereits vor zwei Jahren im Kosovo auf.

Die Kärntner Band The Strongbow um Frontmann Leo Moertl, Gitarrist Stoff Egger, Keyboarder Christian Carmann, Bassist Alfred Haberl und Drummer Chris Egger wird erneut für österreichische Soldaten im Kosovo auftreten. Bereits in der Vergangenheit haben sie im Rahmen des Programms „Künstler im Einsatz für den Frieden“ österreichische Truppen unterhalten, auch im kommenden Jahr soll das Konzert wieder im März stattfinden.

„Megaparty“ in Pristina

Die Band sieht den erneuten Auftritt als große Ehre: „Wir wurden tatsächlich wieder einberufen, um in Pristina unsere Truppen mit den besten Rocksongs, die diese Erde zu bieten hat, zu unterhalten, und mit ihnen eine Megaparty zu veranstalten“, schrieb die Band auf Facebook. Für die Soldaten bieten die Shows eine willkommene Abwechslung vom Alltag.

Alle Nationen vor Ort abholen

Herausfordernd ist vor allem die Logistik: „Das war schon bei unserem ersten Konzert im Kosovo vor zwei Jahren ein Thema“, schilderte Frontmann Leo Moertl gegenüber 5 Minuten. Beim letzten Mal wurde ein Großteil des Equipments vor Ort zur Verfügung gestellt, die eigenen musikalischen Gegenstände wurden auf das Handgepäck reduziert. „Die Premiere war einzigartig, wir konnten Leute aus 16 Nationen musikalisch abholen, so etwas wollen wir wieder erreichen“, ergänzte der Kärntner Musiker abschließend.

