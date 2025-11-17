Segreto Moda verabschiedet sich aus Villach – Neustart in Maria Gail

Nach 18 Jahren endet ein Kapitel im Atrio Villach: Die Modefiliale Segreto Moda schloss am Samstag endgültig ihre Türen. Dies bestätigte das Team von Segreto Mode gegenüber der Redaktion von 5 Minuten.

Schließung war kein einfacher Schritt

„Was einst als kleines Herzensprojekt begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem Ort der Begegnung und gemeinsamer Modemomente“, erklärt das Segreto-Team. „In all den Jahren durften wir nicht nur Kleidung verkaufen, sondern auch Menschen begleiten. Viele unserer Kundinnen und Kunden wurden zu vertrauten Gesichtern.“ Die Entscheidung zur Schließung sei nicht leicht gefallen, so Segreto Moda weiter. Veränderungen im Kaufverhalten hätten letztendlich den Schritt notwendig gemacht. „Wir möchten uns für die Treue und 18 wundervolle Jahre im Atrio von Herzen bedanken“, heißt es vom Team.

Zukunft liegt in Maria Gail

Doch das Ende der Filiale im Atrio bedeutet keinen Abschied von Segreto Moda: Bereits am Montag startete das neue Kapitel in der größeren Filiale Brubea in Maria Gail, die seit 16 Jahren besteht. Kunden dürfen sich dort auf mehr Platz, neue Kollektionen und die gewohnt persönliche Beratung freuen. „Dieser Neuanfang ist für uns nicht nur ein Standortwechsel, sondern ein Schritt in die Zukunft – mit Dankbarkeit für das, was war, und viel Freude auf das, was kommt“, so das Team des italienischen Fashionstores.