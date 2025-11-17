380kV-Leitung: Gibts Entschädigungen für alle?

Die Genossen überlegen nun, ob es für alle Bürger der betroffenen Gemeinden nach Salzburger Vorbild Entschädigungen geben könnte. Unter dem Vorsitz von Neo-SPÖ-Chef Daniel Fellner befassten sich die sozialdemokratischen Politiker mit zentralen Themen der Landespolitik. Die 380 kV-Leitung durch Kärnten ist eines dieser Themen, das für Diskussionen sorgt. Die FPÖ lehnt das Projekt ja ab, das Team Kärnten will, wo nur irgendwie möglich, Erdverkabelungen.

„Kann Entlastung bei Netzgebühren für die von der Leitung betroffenen Gemeinden sein“

Für die SPÖ steht nach der Klausur fest, dass man auch über Entschädigungen reden muss. Alexandra Wrann, Fellners Pressesprecherin zu 5 Minuten: „Das kann etwa eine Entlastung bei den Netzgebühren für die von der Leitung betroffenen Gemeinden sein.“ Weil es in Kärnten derzeit nur Grobplanungen gibt, wird man auch den Kontakt mit Salzburg suchen, wo man hinsichtlich der 380 kV-Leitung schon weiter ist. Ein weiteres Thema waren Asyl und Migration, wo man seitens der SPÖ ein Punktesystem ins Spiel bringt. Auch die ausufernden Landesauszeichnungen sollen neu geregelt werden, vor allem mit Schwerpunkt auf ehrenamtliche Tätigkeiten.