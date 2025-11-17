Skip to content
/ ©pixabay.com
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, das sich überschlagen hat.
Eine 18-jährige Kärntnerin überschlug sich mit ihrem Auto.
Kallitsch
17/11/2025
Unfall

18-Jährige überschlägt sich mit Auto: PKW landet am Dach

Heute, 17. November, kam es im Bezirk Feldkirchen zu einem Unfall. Eine 18-Jährige landete im Straßengraben.

Am 17. November 2025 um 9.20 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen mit ihrem PKW auf der Klein St. Veiter Landesstraße (L 70) von Kallitsch in Richtung St. Martin. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie auf das aufgeweichte Straßenbankett und konnte nicht mehr auf die Fahrbahn zurücklenken.

Das Auto überschlug sich

Der PKW überschlug sich und kam im Straßengraben am Dach liegend zum Stillstand. Die Frau konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und alarmierte leicht verletzt den Rettungsdienst. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der PKW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

