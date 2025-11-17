SPÖ-Vorstoß: Punktesystem beim Asyl

Das Thema Asyl und Migration beherrschte die Klausur der SPÖ ebenfalls. Der politisch dafür verantwortliche Landesrat und SPÖ-Chef Daniel Fellner will nun ein Punktesystem einführen. „Es gibt derzeit ja verschiedene Kategorien von Quartieren für Asylbewerber. Das geht von Vollversorgerquartieren bis zu Selbstversorgerunterkünften. Fast alle Asylwerber wollen in letztere“, so Fellner im Gespräch mit 5 Minuten. Um das aber künftig objektiver zu regeln werde es ein Punktesystem geben. „Für Deutschkurse gibt es Bonuspunkte, ebenso etwa für gemeinnützige Arbeit und vieles mehr“, so Fellner.

Verschärfung der Kriterien

Und nur bei Erreichung einer gewissen Punktezahl werde es dem Asylwerber möglich sein, in ein Selbstversorgerquartier zu wechseln. „Das wird für alle gelten, egal ob aus Afghanistan, Syrien oder der Ukraine“, beschreibt der rote Chef seine Verschärfung der Kriterien. Die Maßnahmen, deren Umsetzung Fellner nun von den Beamten des Landes ausarbeiten lässt, sollen so bald wie möglich, in die Realität umgesetzt werden.