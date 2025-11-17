Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer mit Bier und einen Polizisten.
Die Polizei erwischte am 17. November einen betrunkenen Raser in Osttirol.
Osttirol
17/11/2025
Anzeige

Schwer alkoholisierter 56-Jähriger fuhr doppelt so schnell wie erlaubt

Der Polizei ging am Montagvormittag auf der Drautalstraße im Bezirk Lienz ein schwer alkoholisierter Raser ins Netz. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Am 17. November führte die Polizei am späten Vormittag Geschwindigkeitsmessungen auf der Drautalstraße (B100) im Ortsgebiet von Sillian (Bezirk Lienz, Tirol) durch. Gegen halb 12 blitzen die Beamten ein Auto, das in der 50er mit 99 km/h unterwegs war. Sie hielten den Fahrer an. „Beim 56-jährigen slowakischen Lenker wurden deutliche Symptome auf Alkoholisierung festgestellt“, erklärt die Polizei. Ein Alkomatentest bestätigte den Verdacht der Polizei: Es lag eine erhebliche Alkoholisierung vor. „Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein vorläufig abgenommen und eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Lienz folgt“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 16:06 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: