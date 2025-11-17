Gehaltsplus für Kärntner Gemeindebedienstete: Drei-Jahres-Paket steht

Die Vereinbarung orientiert sich am Bundesabschluss und gilt für die Jahre 2026 bis 2028, wobei die Staffelung für 2027 und 2028 an die Situation der Kärntner Kommunen angepasst wird. Für den Fall einer Hochinflation wurde Gesprächsbereitschaft zugesichert. Die Regelung für das Jahr 2026 gilt auch für Lehrlinge und Ferialpraktikanten.

Beteiligte zeigen sich zufrieden

„Wir haben uns bewusst am Bundesabschluss orientiert, um einheitliche und verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen“, sagte Günther Albel, Obmann der Kärntner Landesgruppe des Österreichischen Städtebundes. Gleichzeitig sei es wichtig gewesen, die aktuellen finanziellen Herausforderungen der Kommunen zu berücksichtigen. Gemeindebund-Präsident Günther Vallant zeigt sich über die konstruktiven Gespräch erfreut: „Ich danke der Gewerkschaft ausdrücklich für ihre Bereitschaft, in dieser finanziell angespannten Zeit eine ausgewogene Lösung mitzutragen.“ Viele Gemeinden stünden in Bezug auf die Liquidität unter Druck – ein verantwortungsvoller und realistischer Abschluss sei daher wichtig. Für den younion-Landesvorsitzenden Hannes Mattersdorfer ist das Ergebnis „zukunftsweisend“. Der Abschluss verhindere eine Null-Lohnrunde „in einer Zeit, die auch für die Gemeinden äußerst schwierig ist“ und biete einen „fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Beschäftigten und den Möglichkeiten der Dienstgeber“.