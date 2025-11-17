Unwetter Friaul: Deutscher (32) wollte helfen und bezahlte mit dem Leben

Die Unwetter-Katastrophe in Friaul hat nun ein erstes tragisches Todesopfer gefordert. Ein junger Mann wollte seine Nachbarin vor einem Hangrutsch warnen – und wurde selbst unter der Schlammlawine begraben.

Norditalien wird seit Sonntag (16. November) von schweren Unwettern heimgesucht. Die starken Regenfälle forderten nun in Friaul ein erstes Todesopfer, wie seitens der Präfektin der Provinz Gorizia, Ester Fedullo, gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Montagabend bestätigt wurde.

Schlammlawine begrub dreistöckiges Haus und Wohnung

Auslöser für das tragische Unglück war eine enorme Schlammlawine, die in der Nacht auf Montag ein dreistöckiges Haus und eine angrenzende Wohnung in Brazzano di Cormons (Provinz Gorizia) zerstörte. Die Feuerwehren und Rettungshunde taten alles in ihrer Macht Stehende, um die Vermissten unter Schutt, Schlamm und Geröll zu finden. Konkret wurde nach einem 32-jährigen Deutschen, der in dem Wohnhaus lebte und in dem Dorf ein Feinkostgeschäft betrieb, sowie nach einer 83-jährigen Frau gesucht.

32-Jähriger wollte Nachbarin warnen und wurde selbst begraben

Doch wie sich mittlerweile herausstellte, kam für den 32-Jährigen jede Hilfe zu spät. Sein lebloser Körper wurde am Montagabend von den Einsatzkräften geborgen. Wie es zu seinem Tod kam, schildert die ANSA wie folgt: Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann sein Haus bereits zusammen mit seiner unverletzten Ehefrau verlassen, war aber zurückgekehrt, um die ältere Frau in dem Haus zu warnen. Doch dann rutschte der Hang ab. Genau in dem Moment, als er Alarm schlagen und sie zur Evakuierung drängen wollte, wurde er von der Schlammlawine begraben. Mehr Glück hatte ein älterer Herr, der in der ebenfalls verschütteten Wohnung lebte. Ihn konnten die Feuerwehrleute retten. Er wurde mit einem Beinbruch ins Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 19:15 Uhr aktualisiert