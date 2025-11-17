Kaltfront über Kärnten: Hier wird über Nacht noch mehr Schnee erwartet

Wie prognostiziert kommt es zum Wochenstart zu einem Wetterumschwung. In der Nacht auf Dienstag wird vor allem in Unterkärnten weiterer Schneefall erwartet, informiert der Wetterdienst tauernwetter.at.

Am Montagabend kam es Mallnitz (Spittal an der Drau) bereits zu Schneefall.

Eine Kaltfront sorgt am Montagabend, 17. November, für stürmisches Wetter in weiten Teilen Kärntens. „Die Niederschlagsaktivität wird kurzzeitig noch einmal deutlich verstärkt und die Schneefallgrenze sinkt rasch auf unter 1000 Meter ab, stellenweise sogar bis gegen 600 Meter“, lautete die Wetterprognose der GeoSphere für Montag. Mehr dazu liest du hier: Schnee und Kälteeinbruch in Österreich: Erste Wetterwarnungen online.

Wetter in Kärnten: Hier wird weiterer Schneefall erwartet

„Wie prognostiziert, ist die Kaltfront nun mit stürmischem Nordwestwind eingetroffen. Die Schneefallgrenze ist stellenweise bereits unter 1.000 Meter Seehöhe gefallen“, informiert auch Experte David Kaufmann vom Kärntner Wetterdienst tauernwetter.at am Montagabend. In der Nacht wird vor allem in Unterkärnten weiterer Schneefall erwartet, wo sich der Niederschlag am längsten halten soll. „Einzelne Flocken können kurz nach Mitternacht bis auf 500 bis 600 Meter Seehöhe fallen. Oberhalb von 800 Metern bildet sich in Unterkärnten stellenweise eine dünne Schneedecke“, so Kaufmann weiter.

©tauernwetter.at | In Mallnitz kam es am Montagabend bereits zum ersten Schneefall.

Neuschnee auch am Donnerstag möglich

Auch in Bad Kleinkirchheim, Reichenau und Gnesau soll der Regen im Laufe des Abends noch in Schneefall übergehen. Weiterer Neuschnee wird außerdem am Donnerstag erwartet, informiert Kaufmann abschließend. Genauere Prognosen folgen noch.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 19:18 Uhr aktualisiert