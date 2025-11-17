Märkte & Co.: So magisch wird der Advent in Südkärnten

Die Vorweihnachtszeit naht mit großen Schritten. Auch in Südkärnten gibt es im Advent viele magische Angebote, von Christkindlmärkten über Konzerte bis hin zu Eislaufmöglichkeiten. Hier findest du einen Überblick.

Wenn der erste Schnee fällt und Glühwein- und Keksduft durch das Land zieht, beginnt die stimmungsvollste Zeit des Jahres. Auch in Südkärnten gibt es in der Vorweihnachtszeit so einiges zu entdecken. Gleich sechs Adventmärkte – jeder mit ganz eigenem Charakter – laden heuer zum Bummeln, Staunen und Innehalten ein. Damit Besucherinnen und Besucher stressfrei anreisen können, verlängert das Postbus-Shuttle Südkärnten an vielen Veranstaltungstagen seine Betriebszeiten.

Das erwartet dich im Advent in Südkärnten: Petzen: Österreichs höchstgelegener Adventmarkt

Rund 15 Aussteller bieten von Handgefertigtem aus Holz und Filz über Süßes bis hin zu Glühwein Verschiedenes an.

Öffnungszeiten : 6., 7., 13., 14., 20. Dezember, 14 – 19 Uhr

Postbus-Shuttle : hält direkt bei der Talstation der Petzen-Bergbahn (Haltepunkt:

Petzen Parkplatz SK 40066) und ist während des Adventmarkts bis 22 Uhr im Einsatz.

Rund 15 Aussteller bieten von Handgefertigtem aus Holz und Filz über Süßes bis hin zu Glühwein Verschiedenes an. : 6., 7., 13., 14., 20. Dezember, 14 – 19 Uhr : hält direkt bei der Talstation der Petzen-Bergbahn (Haltepunkt: Petzen Parkplatz SK 40066) und ist während des Adventmarkts bis 22 Uhr im Einsatz. Tainach : Adventmarkt und Lichterpark der Domäne Lilienberg

In Tainach wartet eine funkelnde Märchenwelt sowie Handwerks-, Glühwein- und Essensstände.

Öffnungszeiten : 21. November bis 11. Dezember 2025; Donnerstag bis Sonntag

von 15 bis 21 Uhr

: In Tainach wartet eine funkelnde Märchenwelt sowie Handwerks-, Glühwein- und Essensstände. : 21. November bis 11. Dezember 2025; Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 21 Uhr Eberndorf: Jauntaler Advent im Stiftshof Eberndorf

Adventmarkt mit musikalischen Highlights

Öffnungszeiten : Adventsamstage von 16 bis 20.30 Uhr

Postbus-Shuttle : hält direkt beim Stift Eberndorf (Haltepunkt: Eberndorf-Stift SK

20046) und ist an den Adventmarkttagen bis 22 Uhr im Einsatz.

Adventmarkt mit musikalischen Highlights : Adventsamstage von 16 bis 20.30 Uhr : hält direkt beim Stift Eberndorf (Haltepunkt: Eberndorf-Stift SK 20046) und ist an den Adventmarkttagen bis 22 Uhr im Einsatz. Völkermarkter Adventzauber

12 besinnliche Chor- und Weihnachtskonzertabende, DJ-Sets, Auftritte der Talente aus Volks- und Musikschulen und Konzerte mit Stars wie Emely Myles; sonntags Zirkus- und Zaubershows für Kinder; heuer gibt es auch einen Eislaufplatz.

Öffnungszeiten : ab 28. November an allen Adventwochenenden und zusätzlich am 1. Dezember (Nikolomarkt) immer ab 15 Uhr (Nikolomarkt, 30. November und 1. Dezember ab 10 Uhr)

12 besinnliche Chor- und Weihnachtskonzertabende, DJ-Sets, Auftritte der Talente aus Volks- und Musikschulen und Konzerte mit Stars wie Emely Myles; sonntags Zirkus- und Zaubershows für Kinder; heuer gibt es auch einen Eislaufplatz. : ab 28. November an allen Adventwochenenden und zusätzlich am 1. Dezember (Nikolomarkt) immer ab 15 Uhr (Nikolomarkt, 30. November und 1. Dezember ab 10 Uhr) Adventmarkt in Bad Eisenkappel

Weihnachtsstände mit bäuerlichen Produkten, selbst gemachten Keksen, Handarbeit,

Kleinkunsthandwerk und viele Vereine und Aussteller erwarten die Besucher.

Freitag, 5. Dezember ab 16 Uhr

Weihnachtsstände mit bäuerlichen Produkten, selbst gemachten Keksen, Handarbeit, Kleinkunsthandwerk und viele Vereine und Aussteller erwarten die Besucher. Freitag, 5. Dezember ab 16 Uhr Weihnachten am Klopeiner See in St. Kanzian

Weihnachtsmarkt am Bauernmarktgelände Klopeiner See mit Highlights wie Weihnachtsgrillerei mit Meilenstein (7. Dezember), Kärntner Chorabend (10. Dezember) oder Matakustix-Konzert (14. Dezember)

Öffnungszeiten: täglich von 5. bis 14. Dezember, wochentags ab 16 Uhr, wochenends und feiertags ab 12 Uhr

Postbus-Shuttle: hält direkt beim Weihnachtsmarkt (Haltepunkt:

Bauernmarkt Sk 10098) und ist an den Adventmarkttagen bis 22 Uhr im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 19:39 Uhr aktualisiert