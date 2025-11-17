Skip to content
/ ©Nadia Alina Gressl
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Wiese voll Schnee, auf dem Foto schneit es auch ganz offensichtlich immer noch.
Über Nacht kann es an einigen Stellen in Kärnten schneien.
Kärnten
17/11/2025
Wetterprognose

Frau Holle besucht Kärnten – und macht dann der Sonne Platz

Auf einen goldenen Herbst folgt nun ein Wetterumschwung: In der Nacht auf Dienstag ist in Kärnten mancherorts mit einem Besuch von Frau Holle zu rechnen. Untertags wird es jedoch sonnig.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

In der Nacht auf Dienstag (18. November) kann es aufgrund einer Kaltfront in Kärnten zu Schneefällen kommen. Mehr dazu findest du hier: Kaltfront über Kärnten: Hier wird über Nacht noch mehr Schnee erwartet. In den Morgenstunden ziehen die letzten Regen- und Schneeschauer laut Prognosen der GeoSphere Austria jedoch ab und es lockert auf. Es wird kalt bei Frühtemperaturen von -2 bis +2 Grad, trotz sonniger Tagesaussichten erreichen die Tageshöchstwerte nur zwischen 3 und 7 Grad.

