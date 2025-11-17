Frau Holle besucht Kärnten – und macht dann der Sonne Platz

Auf einen goldenen Herbst folgt nun ein Wetterumschwung: In der Nacht auf Dienstag ist in Kärnten mancherorts mit einem Besuch von Frau Holle zu rechnen. Untertags wird es jedoch sonnig.

In der Nacht auf Dienstag (18. November) kann es aufgrund einer Kaltfront in Kärnten zu Schneefällen kommen. Mehr dazu findest du hier: Kaltfront über Kärnten: Hier wird über Nacht noch mehr Schnee erwartet. In den Morgenstunden ziehen die letzten Regen- und Schneeschauer laut Prognosen der GeoSphere Austria jedoch ab und es lockert auf. Es wird kalt bei Frühtemperaturen von -2 bis +2 Grad, trotz sonniger Tagesaussichten erreichen die Tageshöchstwerte nur zwischen 3 und 7 Grad.