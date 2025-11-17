Nach Unwetterschäden: Verbindungsstraße „Kremsberg“ fertig saniert

Die Straße war im Sommer des Vorjahres durch ein schweres Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen worden, wodurch umfangreiche Schäden an der Fahrbahn entstanden. Aus dem Agrarreferat von LHStv. Martin Gruber wurden für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten rund 38.000 Euro bereitgestellt. „Die Unwetter des vergangenen Jahres haben deutliche Spuren hinterlassen und auch unsere Straßeninfrastruktur in Mitleidenschaft gezogen. Vielerorts konnten die Schäden bereits aufgearbeitet werden. Es ist erfreulich, dass wir hier in Krems nun ein weiteres Projekt offiziell abschließen können“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferent Martin Gruber bei der Eröffnung gemeinsam mit Bürgermeister Gottfried Kogler. Sichere und moderne Straßen seien vor allem in den Regionen von großer Bedeutung, so Gruber. „Unsere Straßen sind die Lebensadern im ländlichen Raum. Sie sichern die Erreichbarkeit, verbinden unsere Betriebe, die Menschen vor Ort und ermöglichen eine funktionierende Bewirtschaftung der umliegenden forst- und landwirtschaftlichen Nutzflächen“.

Verbindungsstraße „Kremsberg“ nach Unwetterschäden saniert

Die Verbindungsstraße „Kremsberg“ erschließt insgesamt 16 landwirtschaftliche Betriebe, rund 80 Wohnhäuser sowie über 1.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald- und Alpflächen. Im Zuge der Arbeiten wurde die Straße auf einer Länge von rund 800 Meter umfassend saniert. Die Fahrbahn wurde abgefräst, die Tragschicht verstärkt und die Straße stabilisiert. Anschließend erfolgten Asphaltierungsarbeiten, die Montage von Leitschienen sowie die Fertigstellung der Bankette. „Mit der Sanierung erhöhen wir die Verkehrssicherheit, die Qualität unseres ländlichen Wegenetzes und stärken so die Lebensqualität für die Bevölkerung vor Ort. Es freut mich, dass ich dieses Projekt unterstützen konnte und bedanke mich bei allen daran Beteiligten“, so Gruber abschließend.