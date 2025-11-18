Winterliche Nacht in Kärnten: Hier hat es am meisten geschneit

In der Nacht auf Dienstag hat es in Kärnten vor allem in höheren und mittleren Lagen geschneit. Besonders am Loiblpass kamen innerhalb weniger Stunden bis zu 23 Zentimeter zusammen.

In einigen Teilen Kärntens hat sich die Nacht auf Dienstag von ihrer winterlichen Seiten gezeigt und besonders in höheren Lagen Neuschnee gebracht. „Am meisten hat es – wie erwartet – in den höheren Lagen im Süden und Südosten geschneit. Am Loiblpass kamen innerhalb weniger Stunden 23 Zentimeter zusammen. Dort hat es vom späten Abend bis Mitternacht wirklich kräftig geschneit. Das war ein Hotspot“, erklärt ein Meteorologe der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten.

Schneeregen im Klagenfurter Becken

In den Tälern blieb es hingegen weitgehend bei Regen. Zunächst habe es bis weit hinauf geregnet, erst am Abend drückte eine eintreffende Kaltfront – ausgelöst durch ein Mittelmeertief – die Schneefallgrenze deutlich nach unten. „Am Ende hat es sogar in tiefen Lagen, etwa im südöstlichen Klagenfurter Becken, Schneeregen gegeben“, so der Experte.

Neuschnee in mittleren Höhenlagen

Auch in den mittleren Höhenlagen, etwa in den Karawanken, gab es Neuschnee. „Hier waren es 15 bis 20 Zentimeter, in höheren Lagen natürlich etwas mehr. Allzu große Mengen sind aber selbst im Bergland nicht zusammengekommen.“ Am Dobratsch wurden ebenfalls 23 Zentimeter gemessen – und damit gleich viel wie am Loibl. Im Bleiberger Hochtal fielen hingegen nur wenige Zentimeter, rund drei Zentimeter.

©Screenshot_Webcam Koralpe Auch auf der Koralpe hat es geschneit. ©Sreenshot_Klagenfurter Hütte Eine weiße Landschaft erstreckt sich vor der Klagenfurter Hütte.

Kommt in den nächsten Tagen weiterer Schnee?

Für die kommenden Tage bleibt die Wetterlage spannend. „Ab Freitag ist die Prognose noch unsicher. Wir liegen am Randbereich eines Tiefs über dem Mittelmeer. Fix ist aber: Zum Wochenende wird es kalt“, so der Meteorologe. Besonders am Samstag könnte es in den östlichen Landesteilen erneut Niederschlag geben – und dieser könnte als Schnee niederfallen. „Die Chancen stehen gut, dass es auch im Klagenfurter Becken schneit. Eine sehr kalte Luftmasse strömt herein. Ein paar Zentimeter sind möglich, große Mengen erwarten wir jedoch vorerst nicht. Ein gewisses Überraschungspotenzial gibt es aber“, so der Experte abschließend.