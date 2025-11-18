Wie Wolfsberg sein Trinkwasser schützt: Stadtwerke stellen Projekt vor

Beim Infotag "Trinkwasser" der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) im Congress Center Villach standen heuer aktuelle Herausforderungen der Wasserversorgung im Mittelpunkt.

Die Wolfsberger Stadtwerke GmbH waren mit Geschäftsführer Christian Schimik und Michael Verdnik vertreten: Unter dem Titel „Arsen im Trinkwasser – was kann man tun?“ stellten sie das Wolfsberger Projekt „Klippitz“ als praxisnahe Antwort auf zukünftige Anforderungen an die Trinkwasserqualität vor.

Investition in die Zukunft

„Unser Anspruch ist klar: Die Menschen in Wolfsberg sollen sich auch in Zukunft auf Trinkwasser in höchster Qualität verlassen können – trotz Klimawandel und steigenden Anforderungen“, betonte Christian Schimik in seinem Vortrag. „Mit Projekt Klippitz investieren wir vorausschauend in die Infrastruktur von morgen.“

Trinkwasserversorgung Wolfsberg

Die Wolfsberger Stadtwerke versorgen rund 85 Prozent der Bevölkerung im Versorgungsgebiet zuverlässig mit Trinkwasser. Die Kennzahlen zeigen die Dimension der Aufgabe:

über 400 Kilometer Leitungsnetz

81 Quellen und vier Tiefbrunnen

rund 7.000 angeschlossene Haushalte

ungefähr 2,5 Milliarden Liter Trinkwasser pro Jahr

Rahmenbedingungen verändern sich spürbar

Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen spürbar. Prognosen gehen bis 2050 von einem moderaten Anstieg des Wasserbedarfs um rund 3,5 Prozent aus. Dem gegenüber steht – bedingt durch klimatische Veränderungen – ein potenzieller Rückgang des verfügbaren Wasserangebots um bis zu 25 Prozent. Zusätzlich ist in einigen Quellgebieten eine natürliche Belastung mit Arsenverbindungen geologisch bedingt.

Projekt „Klippitz“

Um die Versorgungssicherheit und Qualität langfristig abzusichern, setzen die Wolfsberger Stadtwerke auf eine klar strukturierte Strategie. Neben der gezielten Nutzung unbelasteter Quellgebiete bildet das Projekt „Klippitz“ das technische Herzstück dieser Vorsorge. Im Bereich Leiwald wird eine moderne Filter- und Überwachungsanlage errichtet, die eine gezielte Entfernung von Arsenverbindungen aus dem Trinkwasser ermöglicht. Unter anderem sorgt die Anlage für:

kontinuierliche Überwachung von pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur

automatische Rückspülprozesse für einen sicheren, effizienten Betrieb

eine an den tatsächlichen Wasserbedarf angepasste Steuerung

Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte gemäß ÖLM Codex B1

©stadtwerke Wolfsberg Das Projekt wurde im Zuge eines Vortrags vorgestellt.

Sicherung der Trinkwasserversorgung

„Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst“, unterstreicht Michael Verdnik. „Mit Klippitz schaffen wir die Basis, um auch unter schwieriger werdenden klimatischen Bedingungen dauerhaft sicheres Trinkwasser für Wolfsberg bereitzustellen.“ Die Präsentation beim Infotag in Villach machte deutlich, dass die Wolfsberger Stadtwerke ihre Rolle als regionaler Infrastrukturdienstleister aktiv gestalten: nachhaltig, verlässlich und nah an den Menschen in Wolfsberg.