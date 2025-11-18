Herkules 2025: Erstmals gewinnt eine Kärntnerin den Kleinkunstpreis

Ein fulminantes Kleinkunst-Wochenende fand am 15. November seinen Höhepunkt: Der Herkules 2025, der 19. Klagenfurter Kleinkunstpreis, wurde erstmals in seiner Geschichte von einer Kärntnerin gewonnen.

Katrin Winkler-Jandl aus Diex setzte sich mit Charme, Pointen und beeindruckender Bühnenpräsenz gegen ein starkes Kandidatenfeld durch und behielt den begehrten Titel in Kärnten. Die fünf angetretenen Finalisten – Eichberger und Niemand, John Smile, DaWastl und Marina Pesevski – sorgten für ein äußerst abwechslungsreiches Programm und lieferten dem Publikum im ausverkauften Saal eine Pointe nach der anderen. Der sechste nominierte Künstler, Sebastian Humi, musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Niko Nagl sorgte für eine ausgelassene Stimmung

Der Abend wurde zusätzlich durch einen hochkarätigen Show-Act veredelt: Niko Nagl begeisterte mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Satire, Humor und Energie. Besonders gefeiert wurde jedoch der historische Moment des Abends: Katrin Winkler-Jandl, von vielen im Publikum liebevoll als „FRAUKULES“ gefeiert, ist die erste Kärntnerin, die den Kleinkunstpreis in seiner fast zwei Jahrzehnte langen Geschichte für sich entscheiden konnte. Das Publikum wählte sie mit eindeutiger Mehrheit auf den ersten Platz.

©evmedia Katrin Winkler-Jandl holte sich den Sieg.

„Der Preis steht für Vielfalt, Mut, Humor“

„Der Herkules steht für Vielfalt, Mut, Humor und die Förderung neuer Talente. Dass der

Preis erstmals im eigenen Bundesland bleibt, freut uns natürlich ganz besonders“, so die

Veranstalter des Kleinkunstpreises, Gilbert Blechschmid und Carmen Kassekert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 10:05 Uhr aktualisiert