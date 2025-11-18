Gastro-Betrieb in der Krise: Nächster Wirt muss Insolvenz anmelden

Über den Gastronomen Alfred Loser aus St. Michael ob Bleiburg wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet. Betroffen sind rund 30 Gläubiger und sechs Mitarbeiter.

Der Alpenländische Kreditorenverband und der Kreditschutzverband von 1870, geben bekannt, dass über das Vermögen von Alfred Loser, ein Gastronom aus St. Michael ob Bleiburg, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hier um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Sechs Dienstnehmer betroffen

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 580.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 30 Gläubiger und sechs Dienstnehmer betroffen. Laut Antrag ist die Betriebsfortführung, sowie der Abschluss eines 20-prozentigen Sanierungsplanes beabsichtigt.

Zweites Sanierungsverfahren

Der Schuldner betreibt einen Gastronomiebetrieb unter der Bezeichnung „Gasthof Loser“. Diese Tätigkeit wird seit mehreren Jahrzehnten ausgeführt und wurde stets als

Einzelunternehmen betrieben. Im Jahr 2017 wurde bereits ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Klagenfurt durchgeführt. Im Zuge des Verfahrens schloss der Schuldner mit seinen Gläubigern einen 100-prozentigen Sanierungsplan ab, welcher auch erfüllt werden konnte.

Insolvenzursachen

Die Ursachen der Insolvenz werden im Antrag wie folgt angeführt:

Überdurchschnittlicher Anstieg der Personalkosten und des Wareneinkaufs im

Gastronomiebereich.

Gastronomiebereich. Allgemeiner Gäste- und Umsatzrückgang im Gastronomiebereich in und nach

der Corona-Zeit.

der Corona-Zeit. Deutlicher Rückgang im Rahmen der gewerblichen Zimmervermietung im Jahr

2024 und 2025 aufgrund Ende Baustelle Koralm-Tunnel, weniger Vermittlung

durch die benachbarten Großbetriebe.

2024 und 2025 aufgrund Ende Baustelle Koralm-Tunnel, weniger Vermittlung durch die benachbarten Großbetriebe. Gestiegene Energiekosten

Schuldenhöhe

Die Passiva beläuft sich auf 580.000 Euro, während Aktiva in der Größenordnung von ungefähr 465.000 Euro vorhanden sind. Die Überschuldung errechnet sich daher mit zirka 115.000 Euro. Laut Antrag ist die Betriebsfortführung, sowie der Abschluss eines 20-prozentigen Sanierungsplanes beabsichtigt. Forderungsanmeldungen können ab sofort bis zum 5. Jänner 2026 angemeldet werden.