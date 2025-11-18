18 Landes-Lehrlinge feierten ihren erfolgreichen Abschluss

Im Spiegelsaal der Landesregierung wurden am Montag 18 Lehrlinge des Landes Kärnten für ihren erfolgreichen Lehrabschluss ausgezeichnet. Familien, Ausbildner und Vertreter des Landes begleiteten die Übergabe der Urkunden.

Bei der feierlichen Übergabe der Lehrabschluss-Zertifikate waren neben Angehörigen und Freunden auch Personalchef Günther Wurzer, Personalreferent Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sowie die für das Lehrlingswesen zuständige Landesrätin Gaby Schaunig anwesend.

Ehrung fand zum vierten Mal statt

„Wir feiern heute 18 junge Menschen, die mit ihrer Entscheidung, eine Lehre zu absolvieren und sie auch abzuschließen, die Tür zu ihrer weiteren Zukunft aufgestoßen haben. Das Land Kärnten ist stolz darauf, sie alle auf diesem Weg begleitet, angeleitet und ausgebildet zu haben“, hielt Kaiser fest. Die Ehrung und Anerkennung der Leistung der Landes-Lehrlinge findet heuer zum vierten Mal statt. Der Personalreferent erklärte, dass nun 18 Lehrlinge ihre Ausbildung abgeschlossen haben – acht von ihnen bleiben beim Land Kärnten. Gleichzeitig wurden erst vor Kurzem wieder 23 neue Jugendliche als Lehrlinge in der Landesverwaltung aufgenommen.

©LPD Kärnten/Helge Bauer ©LPD Kärnten/Helge Bauer

Vertrauen in die Ausbildung

„Schon in jungen Jahren habt ihr euch entschieden, euren beruflichen Weg mit uns zu gehen – und habt dem Land Kärnten damit euer Vertrauen geschenkt. Ebenso haben eure Eltern Vertrauen in uns gesetzt, als sie euch in diese Ausbildung begleitet haben. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, sagte Schaunig. Sie betonte zugleich die große Verantwortung und das Engagement der Ausbilder: „Mit menschlicher Wärme und fachlicher Kompetenz haben sie euch unterstützt und begleitet, damit ihr Stück für Stück in eure Aufgaben hineinwachst.“

„Bleibt weiterhin neugierig“

„Ihr habt während eurer Lehrzeit Leistungsbereitschaft, Mut und Verantwortungsbereitschaft gezeigt. Ihr habt mit Energie und Leidenschaft euren Beitrag geleistet. Deshalb sind wir als quasi Lehrherren doppelt stolz: Zum einen, weil junge Menschen diesen weiteren Schritt ins Leben geschafft haben und zum anderen, weil Ausbilder im Land diese jungen Leute dabei unterstützen“, so Gruber. Er möchte den Jugendlichen auf ihrem weiteren Weg mitgeben, „dass sie weiter neugierig bleiben, neue Herausforderungen offen und mutig angehen, sei es privat oder beruflich“.

Urkundenüberreichung

Umrahmt wurde die feierliche Überreichung der Lehrabschluss-Urkunden von Andrea Ogris und Georg Mattersdorfer. Durch die Feierstunde führte die Unterabteilungsleiterin Lehrbetrieb Land Kärnten, Erika Napetschnig. Kaiser, Schaunig und Gruber überreichten den jungen Menschen ihren sichtbaren Lehrabschluss persönlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 12:55 Uhr aktualisiert