Schnee-Nachschub „bis in die Täler“ kommt: Was das für Kärnten bedeutet

Bereits in der Nacht auf Dienstag, 18. November 2025, hat Frau Holle ihre Kissen ausgeschüttelt - allerdings vorwiegend auf den Bergen und in den Hochtälern. Eine zweite Wellte könnte Schnee aber auch weiter nach unten bringen.

In Kärnten - hier etwa in Bad Bleiberg - hat es über Nacht stellenweise und vor allem in höheren Lagen geschneit.

In Kärnten - hier etwa in Bad Bleiberg - hat es über Nacht stellenweise und vor allem in höheren Lagen geschneit.

Leicht angezuckert hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 18. November 2025, auch hier und da in Kärnten. So war es in Bad Bleiberg etwa weiß, wie ein Foto zeigt. Besonders viel hat es im südlichsten Bundesland am Loiblpass geschneit, wo in wenigen Stunden rund 23 Zentimeter zusammengekommen sind, wie ein „GeoSphere Austria“-Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten erklärt. Wo es in Österreich überall geschneit hat – immerhin teilweise bis zu 35 Zentimeter -, erfahrt ihr übrigens hier: Schnee in Österreich: Hier fiel am meisten vom Himmel.

Von Donnerstag bis Samstag „immer wieder Schneefall“

Doch das ist diese Woche wohl noch nicht genug. Wie David Kaufmann von „tauernwetter.at„ erklärt, wird es von Donnerstag bis Samstag „immer wieder Schneefall“ geben. Schon in der Früh werden sich von Westen her am Donnerstag erneut Niederschläge in Kärnten ausbreiten, wobei die Schneefallgrenze bei rund 600 Metern Seehöhe liegt – und damit „deutlich tiefer als beim ersten Ereignis“, weiß der Experte. Den Niederschlagsschwerpunkt werden wir anfangs in Oberkärnten und Osttirol haben, dieser verlagert sich am Freitag aber immer weiter nach Osten.

Magst du Schnee? Ja, ich freue mich immer über Schnee! Nein, ich bevorzuge trockenes Wetter. Mal so, mal so – es kommt auf die Umstände an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in Kärnten möglich

Laut Kaufmann sind dann zwischen Donnerstag und Samstag Früh oberhalb von 600 Metern Seehöhe fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, in Staulagen rund um die nördlichen Tauern und die Karnischen Alpen können es auch bis zu 20 Zentimeter werden. Und auch unter 600 Metern kann sich vor allem am Freitag und in der Nacht auf Samstag „eine dünne Schneedecke bilden“, weiß der Meteorologe.

Weiterer Schneenachschub in Österreich „bis in die Täler“ folgt

Von Schnee in Österreich in den kommenden Tagen berichten übrigens auch die „GeoSphere Austria“ und die „österreichische Unwetterzentrale„. Letztere schreiben auf Facebook etwa: „In den kommenden Tagen folgt insbesondere im Westen weiterer Nachschub bis in die Täler.“ Bei der „GeoSphere Austria“ spricht man von einer Schneefallgrenze, die am Freitag „meist um die 300 Meter“ liegt. Lediglich ganz im Süden Österreichs sei sie etwas höher.

Am Wochenende wird es klirrend kalt

Am Wochenende – nach Abklingen der Niederschläge – wird es dann klirrend kalt. Während die Höchstwerte am Freitag mit minus zwei bis plus vier Grad nicht gerade warm sind, wird es am Samstag und Sonntag dann noch kälter. „Vielerorts werden die Temperaturen auch tagsüber nicht mehr über den Gefrierpunkt steigen – zwei Eistage in Folge. Für Mitte November ist dies außergewöhnlich und in den letzten Jahren selten geworden“, erklärt Kaufmann abschließend.