Unwetter-Katastrophe in Friaul fordert zweites Todesopfer

Die schweren Unwetter in Norditalien haben mittlerweile ein zweites Todesopfer gefordert. Das Land Kärnten bietet der schwer geprüften Region nun Hilfe an: "In Notsituationen gibt es keine Grenzen", beton Landesrat Daniel Fellner.

Die italienische Region Friaul-Julisch-Venetien und Vento wurden in den letzten Tagen von schweren Unwettern heimgesucht. Nach sintflutartigen Regenfällen am Sonntag (16. November) wurde in Friaul sogar der Notstand ausgerufen. Es kam zu Überschwemmungen und Schlammlawinen, die für zahlreiche Schäden sorgten – und leider auch Todesopfer forderten.

Unwetter in Friaul fordern zweites Todesopfer

Am Montagabend wurde ein 32-jähriger Deutscher in Brazzano di Cormons (Provinz Gorizia) der von einer Schlammlawine begraben, als er seine Nachbarin vor der drohenden Hangrutschung warnen wollte. Die Einsatzkräfte suchten in den Trümmern fieberhaft nach dem Vermissten und ebenso nach der 83-Jährigen Frau. Doch am Montagabend (17. November) wurde vom italienischen Nachrichtendienst ANSA die traurige Nachricht verbreitet: Der junge Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Nach der 83-jährigen Nachbarin wurde weiterhin gesucht, doch mittlerweile herrscht traurige Gewissheit: Auch sie überlebte nicht. Italienischen Medien zufolge wurde der Leichnam der Frau geborgen.

Kärnten bietet Hilfe an: „In Notsituationen gibt es keine Grenzen“

Nach den schweren Unwettern in Friaul haben Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner ihre Anteilnahme übermittelt und Hilfe zugesagt. In einem Schreiben an Friauls Präsidenten Massimiliano Fedriga betonte Kaiser, Kärnten stehe den Nachbarn in dieser schwierigen Situation fest zur Seite. „Die Bilder der Verwüstungen erschüttern uns zutiefst. Wir in Kärnten wissen selbst aus leidvoller Erfahrung, welch schlimmen Folgen derartige Unwetter mit sich bringen können“, so Kaiser. Und auch Fellner betont: „In Notsituationen gibt es keine Grenzen, nur Zusammenhalt.“