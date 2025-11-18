Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Landeskrankenhaus in Klagenfurt.
Der 19-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
Feldkirchen
18/11/2025
Arbeitsunfall

19-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen bei Boilerarbeiten

In Feldkirchen kam es am Dienstagvormittag zu einem Arbeitsunfall. Ein 19-jähriger Installateur wurde von einem 87 Grad heißen Wasserstrahl getroffen und erlitt schwere Verbrennungen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Ein 19-jähriger Angestellter eines Installateurbetriebs war laut Angaben der Polizei am Vormittag des 18. November mit Arbeiten an einem Wasserboiler in einem privaten Wohnhaus in Feldkirchen beschäftigt. Dazu gehörte auch der Ausbau einer sogenannten „E-Patrone“, doch dabei passierte ein Unglück: Wie die Polizei informiert, wurde der Mann von einem austretenden Wasserstrahl mit einer Temperatur von mindestens 87°C getroffen. „Er erlitt großflächige, schwere Verbrennungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht“, so die Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: