19-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen bei Boilerarbeiten

Ein 19-jähriger Angestellter eines Installateurbetriebs war laut Angaben der Polizei am Vormittag des 18. November mit Arbeiten an einem Wasserboiler in einem privaten Wohnhaus in Feldkirchen beschäftigt. Dazu gehörte auch der Ausbau einer sogenannten „E-Patrone“, doch dabei passierte ein Unglück: Wie die Polizei informiert, wurde der Mann von einem austretenden Wasserstrahl mit einer Temperatur von mindestens 87°C getroffen. „Er erlitt großflächige, schwere Verbrennungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht“, so die Polizei abschließend.