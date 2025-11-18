Gefährlicher Brand in St. Veit – Arbeiter verhindern Schlimmeres

Ein brennender Stapler in einem Betrieb in der Gewerbesiedlung in St. Veit an der Glan sorgte heute für einen Feuerwehreinsatz. 45 Florianis standen im Löscheinsatz – und auch einige mutige Arbeiter, die Schlimmeres verhinderten.

Am 18. November kam es kurz nach 14 Uhr zu einem gefährlichen Brand in St. Veit an der Glan, wie die „Fire Veiter“, die Freiwillige Feuerwehr der Stadt, in den sozialen Medien informieren. Die Fire Veiter wurden gemeinsam mit den Feuerwehren St. Donat und Hörzendorf-Projern von der Landesalarm- und Warnzentrale zu einem Betrieb in der Gewerbesiedlung alarmiert. Doch was war passiert? „Ein in einer Halle abgestellter Stapler begann plötzlich zu brennen“, erklären die Fire Veiter. Glücklicherweise bemerkten Arbeiter das Feuer und verständigten die Feuerwehr.

Arbeiter verhinderten mit Handfeuerlöschern Schlimmeres

Die Florianis rückten rasch aus und schon auf ihrer Anfahrt nahmen sie eine „starke Rauchsäule“ wahr. Darum fuhren sie gleich härtere Geschütze auf und ein Trupp legte schweren Atemschutz an. Als sie am Brandort eintragen, stand der Stapler brennend in der Halle. „Anwesende Arbeiter konnten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit mehreren Handfeuerlöschern eindämmen“, so die Fire Veiter.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan Die Feuerwehren St. Veit, St. Donat und Hörzendorf-Projern rückten am Dienstag in die Gewerbesiedlung in St. Veit aus. ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan Dort war ein Stapler in Brand geraten.

Brennender Stapler ins Freie gezogen

Sofort wurde ein Löschangriff gestartet. „Zu diesem Zeitpunkt war die komplette Halle stark verraucht“, schildern die Fire Veiter die Situation. Schon kurze Zeit später zeigte der Löschangriff Wirkung. Die Florianis öffneten daraufhin das Tor auf der Rückseite der Halle und zogen den Stapler mit einem anderen Stapler ins Freie. „Nach dem Entfernen aller Abdeckungen wurde das Fahrzeug endgültig abgelöscht“, so die Fire Veiter.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan Die Feuerwehr zog den Stapler ins Freie, … ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan … wo er schließlich gelöscht werden konnte.

45 Florianis im Einsatz

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde lang, neben den genannten Feuerwehren mit 45 Mann und acht Fahrzeugen war auch die Polizei vor Ort. Aktuell sind Schadenshöhe und Brandursache noch Gegenstand der Ermittlungen. Abschließend betont die St. Veiter Feuerwehr: „Das rasche Eingreifen der Arbeiter hat auf alle Fälle größeren Schaden verhindert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 17:44 Uhr aktualisiert