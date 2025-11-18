Gartenhütte in Flammen – Gasflaschen sorgen für heiklen Löscheinsatz

Im Bezirk Völkermarkt kam es am Dienstagnachmittag zu einem Gartenhüttenbrand. Ein aufmerksamer Maler bemerkte die Flammen und reagierte sofort.

Wie die Polizei informiert, war am 18. November 2025 ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in Wasserhofen im Bezirk Völkermarkt mit Malerarbeiten beschäftigt. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Auto ging, fiel ihm plötzlich auf, dass auf dem Nachbargrundstück eine Gartenhütte brannte. Der Mann reagierte sofort und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Peratschitzen und Kühnsdorf waren glücklicherweise rasch zur Stelle, denn bei ihrem Eintreffen stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand.

Flammen griffen auf Thujen über

Der erste Atemschutztrupp der Feuerwehr Peratschitzen konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. „Die Flammen hatten bereits auf die angrenzenden Thujen übergegriffen, ein weiteres Ausbreiten konnte aber verhindert werden“, informiert die Feuerwehr Peratschitzen in den sozialen Medien. Und der Löschangriff war nicht ganz ungefährlich: „Besondere Vorsicht war diesmal bei mehreren Gasflaschen im Innenraum geboten. Diese wurden während des Einsatzes gezielt gekühlt, um jede Gefahr einer Explosion auszuschließen“, erklären die Florianis.

Keine Verletzten

Gegen 15.15 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. „Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen“, so die Polizei abschließend.

©Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen Zwei Feuerwehren rückten zu dem Gartenhüttenbrand im Bezirk Völkermarkt aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 18:01 Uhr aktualisiert