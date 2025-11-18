„Alle ehrenlos – außer Jürgen“: Reddit-Nutzer feiern Kärntens Kammerchef

Die WKÖ stoppt die heftig kritisierten Entschädigungserhöhungen. Für Kärnten ändert sich nichts – hier wurden die Bezüge generell nicht erhöht. Dafür wird WKK-Präsident Mandl in den sozialen Medien gefeiert.

Nach massiver Kritik setzt die Wirtschaftskammer Österreich die Erhöhung der Funktionärsentschädigungen aus. Das gab WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz am 18. November bekannt. Für Kärnten ändert sich durch diese Entscheidung nichts: Kärnten war das einzige Bundesland, in dem im Juni 2025 keine Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen vorgenommen wurden. Diese Entscheidung findet auch in den sozialen Medien Anklang.

Enorme Erhöhungen standen im Raum

Auf Reddit postet ein User vor einigen Tagen eine Grafik, in der die Bezüge der WKO-Präsidentinnen und -Präsidenten inklusive der geplanten Erhöhung aufgeschlüsselt wurden. Auf Platz 1 lag der mittlerweile zurückgetretene WKO-Präsident Harald Mahrer, der brutto 15.159 Euro bekommen hätte. Platz 2 teilten sich die Chefs der Wiener (Walter Ruck) und niederösterreichischen (Wolfgang Ecker) Kammern mit 14.076 Euro (was für Ecker ein Plus von 51 Prozent bedeutet hätte). Eine noch größere Erhöhung (nämlich um 55 Prozent) wäre im Burgenland (Andreas Wirth) und in der Steiermark (Josef Herk) angestanden. Den größten Sprung hätte aber die Tiroler WK-Präsidentin Barbara Thaler gemacht: Mit einem Plus von 62 Prozent wäre sie auf monatlich 10.394 Euro gekommen.

Kärnten als gallisches Dorf

Doch ein Eintrag in der Tabelle fällt auf: Neben dem Namen des Kärntner Kammerpräsidenten steht statt einem fetten Plus „± 0“. Kammerpräsident Jürgen Mandl wies in einer Presseaussendung darauf hin, dass seine eigene Aufwandsentschädigung seit über zehn Jahren unverändert sei. Und dafür wird der Chef der Kärntner Wirtschaftskammer in den Kommentaren ordentlich gefeiert – oft mit einem Augenzwinkern.

„Alle ehrenlos – außer Jürgen“

So schreibt etwa ein User „Alle ehrenlos“, worauf ein anderer antwortet: „Außer Jürgen, den sollt man nicht würgen.“ „Good guy Jürgen Mandl“ wird der Kärntner Kammerpräsident an anderer Stelle gelobt. Ein Reddit-Nutzer schreibt wohl nicht ganz ernst gemeint „Da oame Mandl kriegt nix?“, worauf ihm erklärt wird: „Hat er selbst entschieden. Und nicht nur diesmal sondern der hat seit seiner Wahl 2014 keine einzige Erhöhung bei sich zugelassen.“ Auch „Respekt an Kärnten“ geht in der Kommentarsektion raus – und ein Kommentar darf natürlich nicht fehlen: „Kärnten is lei ans …“