Abzocke per Nachnahme: Kärntnerin fällt auf Pakettrick rein

Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Spittal wurde kürzlich Opfer eines dreisten Bestellbetrugs. Sie erhielt ein Packerl, das an ihren Sohn adressiert war – und wurde zur Kasse gebeten.

Eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde am 14. November Opfer eines Bestellbetrugs, wie die Polizei informiert. Die Betrüger gingen dabei besonders perfide vor: Die Frau bekam nach Auskunft der Polizei an ihrer Wohnadresse ein Paket zugestellt, dass an ihren Sohn adressiert war. Da die Bestellung mittels Zahlungsart „Nachnahme“ getätigt wurde, bezahlte die Frau direkt den geforderten Betrag von über 100 Euro.

Sohn hatte gar nichts bestellt

Doch als sie das Packerl öffnete, kam das böse Erwachen: „Im Paket befand sich eine minderwertige Lautsprecherbox mit einem Warenwert von wenigen Euro“, schildert die Polizei. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Sohn der Frau gar nichts bestellt hatte. Sie zeigte den Vorfall an. „Die Bestellung dürfte von einer unbekannten Täterschaft auf den Namen des Sohnes erfolgt worden sein. Weitere Ermittlungen folgen“, erklärt die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 19:42 Uhr aktualisiert