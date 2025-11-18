33-Jährige am Großglockner erfroren: Ermittlungen abgeschlossen

Im Jänner erfror eine 33-jährige Salzburgerin bei einer Tour auf den Großglockner. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck nahm Ermittlungen gegen ihren Begleiter auf – diese sind nun abgeschlossen.

Im Jänner 2025 kam es auf dem Großglockner zu einem tragischen Unglück: Eine 33-jährige Salzburgerin war dort mit ihrem 36-jährigen Lebensgefährten bei eisigem Föhnsturm unterwegs, doch kurz vor dem Gipfel konnte sie nicht mehr weiter. Nach anspruchsvollem Aufstieg über den „Stüdlgrat“ starb die Salzburgerin einen grausamen Kältetod. Gegen ihren Begleiter wurde seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der (grob) fahrlässigen Tötung ermittelt. Er hatte seine Lebensgefährtin allein gelassen, um Hilfe zu holen.

Ermittlungen abgeschlossen

Nun sind die Ermittlungen laut ORF-Bericht abgeschlossen und es liegen sowohl der Abschlussbericht des Landeskriminalamts als auch das alpintechnische Gutachten eines Sachverständigen vor. Was in diesen Dokumenten steht, ist derzeit jedoch noch nicht öffentlich bekannt. Laut ORF prüft die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun, ob und in welchem Delikt Anklage erhoben wird. Eine Entscheidung soll noch dieses Jahr erfolgen.

Anwalt weist Vorwürfe zurück

Der Anwalt des 36-Jährigen soll in einer Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der fahrlässigen Tötung zurückgewiesen haben und den Tod der Frau als tragischen Unglücksfall bezeichnet haben. Für den Lebensgefährten der Verstorbenen gilt die Unschuldsvermutung. Er ließ in einer Stellungnahme im Juni über seinen Anwalt ausrichten, dass der Tod seiner Lebensgefährtin einen „sehr großen persönlichen Verlust“ darstelle und er eine Einstellung der Ermittlungen anrege.