Frostiger Start, sonniges Finish: So wird das Mittwochswetter in Kärnten

Auf die Kärntnerinnen und Kärntner wartet ein frostiger Start in den Mittwoch. Der Frühnebel verzieht sich in den meisten Regionen rasch und macht Platz für die Sonne.

Der Mittwoch startet in Kärnten noch mancherorts mit Nebel, doch dieser macht im Laufe des Tages der Sonne Platz, wie die Wetterexperten von GeoSphere Austria prognostizieren. Nur in höheren Lagen ist mit dünnen Wolken zu rechnen. Am längsten kann sich der Nebel im Klagenfurter Becken halten. Doch auch dort dürfte die Nebelwand bis zum frühen Nachmittag aufbrechen und es ist noch mit einigen Sonnenstrahlen zu rechnen. In der Früh ist es frostig bei Temperaturen zwischen -8 und -2 Grad, auch tagsüber werden voraussichtlich maximal 4 Grad erreicht. Die kalten Temperaturen sorgen in Kärnten auch für Schnee. Wo es diese Woche noch schneien könnte, erfährst du hier: Schnee-Nachschub „bis in die Täler“ kommt: Was das für Kärnten bedeutet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 20:51 Uhr aktualisiert